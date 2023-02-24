【中一面試】中一面試必睇攻略 聖馬可中學校長：重視品行切忌造作

▲ 聖馬可中學校長分享中一自行面試準備。

2023年至2024年度升中「自行分配學位」階段已經開展，踏入後疫時代，中學也恢復實體面試。位於東區Band1英文中學—聖馬可中學過去兩年是網上面試，今年是疫後首次復辦實體面試，校長陳思茵表示，今年收到的申請表格是歷年最多，但所有申請人均有面試的機會，面試主要分成兩部分，主要透過與學生及家長見面，了解申請人的學習態度。

聖馬可中學在「自行分配學位」階段有40個學額，收生準則是申請人的學術及面試表現比例各佔5成。由於所有申請人均有面試的機會，面試會在3月11日及3月18日分兩日進行。雖然面試表現佔比高會影響錄取機會率，陳校長建議，申請人及家長毋須過於緊張，

我們是想錄取有常識的學生，而不是知識的學生！

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面試分兩部分進行

面試會分成兩部分進行，第一部分由兩位老師面見一名申請人，以中英文進行，英文為主。陳校長指，英語面試設有文章，讓申請人朗讀及一篇英文文章及回答相關問題外，老師再延伸去問申請人如何看待這個主題、學習習慣及與家人相處等，

英文文章是小六程度，不會太難，主要是想透過對答觀察學生的邏輯能力，以及是否具備常識知識。

第二部分則由老師會見申請人及家長，以廣東話進行。陳校長指，學校非常注重家校合作，邀請家長面見的目的是透過傾談方式，了解申請人的成長、包括學習態度、閱讀習慣及課外活動等，建議家長毋須緊張，只需要輕鬆傾談。

面試最重要自信

陳校長強調，學校在面試時十分重視學生的禮貌和品行，「切記不要造作，我們也不太注重面試的技巧，表現到自己真性情便可。」陳校長最後給予貼士，最重要的準備是有充足的睡眠，精神奕奕去應對面試，盡量在面試過程中展示自信。

至於學校最後如何決定錄取，陳校長坦言除了實體面試外，申請人也可以自由選擇提交影片展示在課外活動的造詣，强調只是作參考，學校不會因某個申請人有幾十張證書便會取錄，校方會在面試完結後檢討整體申請人的表現，確保不同的面試老師的衡量標準及尺度都是相同。

由於自行分配階段學位只有40個，陳校長最後提醒，申請人即使在自行階段落選，在統一派位階段也可以繼續申請。

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記者：鄺嫻