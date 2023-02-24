【凍齡女神】 63歲鍾楚紅生日外遊　曬素顏自拍照真實狀況令網民震驚

鍾楚紅（紅姑）雖然已息影多年，但至今仍是不少大眾心中的女神。一直響往遊山玩水的她，近月來亦不斷遊走各國旅行，繼巴黎、日本及紐西蘭後，紅姑上周四（16/2）再選擇到馬來西亞渡過自己的63歲生日，除了正日上載一張風景相外，2日後(19日)再於微博大曬自己的素顏自拍照。儘管相中紅姑眼紋盡現，但仍然不失優雅，有不少網民亦指紅姑依然風韻猶存，不愧為一代女神。

最新影片:

正置身於馬來西亞沙巴的鍾楚紅於在周日（19/2）主動透露自己的動態，除留言道「在京那巴多岸河上，謝謝大家的祝福」，亦張貼當地的河畔及樹林相，似乎她對遊河行程非常滿意。心情大好的她亦毫不介意素顏自拍大頭照。照片中，雖然雙眼縐紋清晰可見，但其甜美笑容卻似乎已蓋過歲月痕跡，不少網民均留言大讚女神風采不減當年，「美人美景」、「喜歡這種自然老去的美，還是那麼的魅力四射」，並祝她生日快樂。

於八、九十年代獲封為「性感女神」的鍾楚紅，早年曾推出《感性鍾楚紅寫真集》，當中更有deep V泳裝照，盡顯其美好的身段，雖然已經年過60，紅姑身型沒有太大改變，她曾跟媒體分享凍齡之道。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

堅拒醫學美容

雖然近年流行醫學美容，不過紅姑寧願自然老去，一直堅持不碰醫美。她曾笑言若去整容，怕嚇壞自己：「人總是會老的，只要認清這個事實，做最真實的自己，保持心境開朗，享受歲月為留下的美好記憶，不也挺好。」

另外紅姑喜歡行山接受大自然，她稱行山可以增強心肺功能和加強肌力，促進代謝與循環。此外紅姑的生活非常有規律，早睡早起，睡眠充足。她曾說：「只要身體健康了，肌膚也會散發紅潤光澤。」

至於飲食方面，紅姑愛吃有機食物，飲食習慣也以清淡為主，基本上是多菜少肉、每餐只吃七分飽。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣