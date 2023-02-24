【親子好去處】天文台慶祝成立140周年　設開放日介紹嶄新科技的應用　

▲ 香港天文台開放曰2023。

香港天文台今年採用世界氣象日的「天氣．氣候．水，代代向未來」主題設開放日，向大眾介紹天文台的工作，並且慶祝天文台成立140周年。

為期兩日的展覽會介紹天文台怎樣應用嶄新的科技提供各項服務，當中包括天氣預報、輻射監測、航空氣象及微氣候監測。此外，也希望能藉此讓大眾更認識氣候的變化及提升其關注度。

最新影片推介︰

開放日詳情如下：

地點：

九龍彌敦道134A號香港天文台總部

日期：

2023年3月25日（星期六）及26日（星期日）

時間:

上午9時30分至下午5時正

（註:每節參觀時間約1小時）

由於名額有限，如果報名人數過多，天文台會進行電腦抽籤，每人最多可以獲得４張入場門卷。

成功抽中的參加者會在3月14日或之前經電郵收到電子入場卷，屆時必須憑二維碼入場券入場。

網上申請日期由現在起到3月6日止。

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責任編輯︰王明芳