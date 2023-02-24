【MIRROR】姜濤神隱近兩個月成功減磅　聽Ian歌曲助心靈舒壓【多圖】

人氣男團MIRROR今日（2月24日）現身尖沙咀海運大廈頂層出席活動，也是姜濤自今年1月1日商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》頒獎禮後，再度公開露面。

MIRROR成員姜濤在去年11月初在《903 AllStar 籃球賽》比賽時受傷後，因要做手術並接受復康治療而暫時停工。

到1月1日出席商台《叱咤》頒獎禮重踏舞台，但由於姜濤受腳傷影響未可以做運動而令身形暴肥，加上演唱失準而受網民批評，之後姜濤再沒出席公開活動。

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姜濤成功減磅

而12子今日齊人現身活動，他們在台上化身「星級應援團」以飲食、音樂、運動三大生活日常分為三個小隊，應援大眾健康。經理人花姐亦陪同出席，在旁細心照顧12子。

活動中，率先登場的是「Team Music」的Ian（陳卓賢）、Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）及姜濤。

一段日子沒現身的姜濤，明顯修身見成效，比在在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》時瘦。而台上主持問成員心靈舒壓方法，姜濤望向Ian（陳卓賢）說：「我聽你嘅歌多啲！」

Ian、Jer、Jeremy及姜濤通過音樂互動遊戲帶領大家進入音樂世界，Jer施展渾身解數，即席模仿音樂中的樂器聲音，其餘3位成員則需猜出是哪種樂器，藉此以音樂鼓勵大眾關注精神健康。

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化身「煮家」暖男

「Team Food」的Anson Kong（江𤒹生）、Alton（王智德）、Edan（呂爵安）及Frankie（陳瑞輝）搖身一變成為「煮家」暖男，合力以特選的經濟實惠食材，即製能增強身體免疫力的果汁。

壓軸登場的「Team Sports」則以健身挑戰鼓勵大家多做運動，Anson Lo（盧瀚霆）、Lokman（楊樂文）、Stanley（邱士縉）及Tiger（邱傲然）更大騷靈活身手，熱愛運動的4子在挑戰期間擦出不少火花，令現場氣氛升溫。

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記者：馮雪怡

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