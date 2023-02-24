【加強執法】警方昨於油尖旺發約6,300張告票　拖走29輛嚴重阻塞車輛

▲ 警方昨於油尖旺發約6,300張告票，拖走29輛造成嚴重阻塞的車輛（警方提供）

西九龍總區人員昨日（23日）在區內進行「總區交通日」，打擊違例泊車行為及針對行人和駕駛者的不良習慣加強執法，例如「違泊車輛對道路造成嚴重阻塞」、「胡亂過馬路」等，共發出約6,300張定額罰款通知書，並拖走29輛造成嚴重阻塞的車輛。

九龍城、油尖、深水埗及旺角各警區人員及流動攝錄隊人員在區內的交通黑點採取聯合行動，針對行人和駕駛者的不良習慣，例如「違泊車輛對道路造成嚴重阻塞」、「胡亂過馬路」、「非法進入黃色方格路口」、「沒有讓斑馬線上的行人先行」 、「不小心駕駛」和「危險駕駛」等違法行為進行執法，共發出約6,300百張定額罰款通知書，並拖走29輛造成嚴重阻塞的車輛。



警方提醒，如有司機違例泊車造成交通嚴重阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。



警方亦呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。西九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

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記者：鄧凱文