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【減肥大作戰】内臟脂肪高可致糖尿病高血壓　營養師教用2招減脂收肚腩

保健美顏 17:35 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

内臟脂肪高可致糖尿病高血壓，營養師教用2招減脂收肚腩。

想要剷除大肚腩 ，先要認識內臟脂肪！

甚麼是內臟脂肪？

內臟脂肪是人體必需的脂肪，圍繞著內臟，如肝、胃、腸等，用於保護、支撐和保護內臟。但過多的內臟脂肪會影響健康，過多的內臟脂肪一般是由高熱量飲食造成的。

高危族群

以下這兩類人士的內臟脂肪較普通人高，分別是超重人士和瘦胖子 (skinny fat)。

超重人士平日從飲食中攝取過多的熱量，令身體無法完全吸收和代謝食物，導致身體脂肪量增加。瘦胖子體脂率高，肌肉量不足，他們通常飲食不均衡，營養素不足，以致肌肉流失，降低身體基礎代謝率，身體變得更難代謝脂肪，從而增加脂肪的吸收，慢慢囤積形成內臟脂肪。

內臟脂肪對健康的影響

這種脂肪會令胰島素阻抗性升高，即體內細胞對胰島素的敏感性不足，這樣令身體對血糖的控制變差，使血管內的脂肪增加，導致血壓上升，從而提高糖尿病、高血壓的風險。除此以外，內臟細胞會令IL-6、IL-1β、PAI-1和TNF-α等因子增加，促進炎症的發生，並提高患上慢性疾病的風險。

如何有效減掉內臟脂肪？

  • 常規運動

大家都應該有「運動能減肥」這個概念，但又是如何做到的呢？運動可以增加卡路里消耗和肌肉量。由於肌肉收縮需要能量，當身體有更多肌肉，隨之消耗的熱量也更多。有研究表明，中等至劇烈強度對減走內臟脂肪最為有效。

  • 多吃含益生菌的食物

益生菌是對身體有益的活菌，有助於腸道健康，我們可以透過食物或營養補充劑增加體內益生菌，一般經過發酵的食物，如泡菜、乳酪、納豆等食物都含有豐富益生菌。研究指出，持續十二星期服用含有植物乳桿菌和短雙歧桿菌的補充劑，有效減少9.7%內臟脂肪。多吃含益生菌的食物可幫助平衡腸道微生態，改善腸道環境，防止內臟脂肪積聚。

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebook、IG及網站。

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撰文 : Miss JC 香港營養師學會認可營養師

欄名 : 健康專家專欄

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