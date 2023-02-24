【兩性關係】老公召妓嫖中自己老婆 驚動警方介入結局超慘

▲ 人夫一時「性起」，於是打電話召妓，怎料開門看到的竟自己老婆。《幕後玩家》劇照

陝西西安市一名姓張人夫多年在外地工作，本年初回鄉過新年時，下榻火車站附近一間旅館，突然色心起，於是用手機電召妓女共度春宵，但萬料不到接單的妓女竟是自己老婆，人夫一時激動痛毆妻子，結果更驚動到警方介入，最終二人下場也不好過......

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綜合內地媒體報導，張姓人夫與太太沈女士於陝西省西安市結婚，為了應付子女的學費，加上供養年老父母，人夫多年來在外謀生，家中大小事務皆由妻子一手打理，人夫只在長假期才回鄉相聚。

人夫趁過年前返鄉探望家人，由於到站時已是深夜，為了不驚動家中老幼，於是下榻酒店附近旅館，打算等天光再搭車回家。當人夫漱洗完畢後準備入睡之際，房間的門縫卻有一張卡片塞進來，上面還印有電話及性感的美女照片。

人夫一時「性起」，於是打電話召妓，不久傳來敲門聲，但妓女進門脫去外套後，卻直接轉身想走，此時已蓄勢待發的人夫，隨即上前阻攔，但對方不斷閃避，又不願正臉以對，眼見勢色不對，人夫強行拉住妓女，一看驚覺對方竟是自己老婆。

人夫爆怒狂毆妻子

人夫於是怒不可遏，認為自己在外頭辛辛苦苦賺錢養家，妻子卻在做著這樣的事，一時忘記自己是嫖客身份，將妻子按在地上狂打。巨大聲響驚動了其他房客及旅館職員，警方接報到場制止混戰，並將張氏夫婦帶回警署調查。

結果，張先生被處以8天行政拘留、罰款400元人民幣，張太太則被處以3天行政拘留、罰款200元人民幣。

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責任編輯︰王明芳