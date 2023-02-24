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【理大暴動】男學生逃離理大暴動罪成　官指義務急救員說法迷惑他人

社會 11:55 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

2019年11月警方圍堵理工大學多日。（資料圖片）

2019年11月警方圍堵理工大學多日，30歲學生涉與他人逃離理大，被指在理大內外參與暴動，早前否認2項暴動罪受審，今（24日）於區域法院被裁定2項暴動罪成。法官裁決時指， 被告與他人自稱為義務急救員，但只有初步急救知識，又指義務急救員只是迷惑一些人的說法，幕後推手刻意製造說法，以引人入局。

被告鍾泯浚（現年30歲，學生）今被裁定2項暴動罪成，被告早前承認1項無牌管有無線電通訊器具罪。

法官裁決時指，被告的說法自相矛盾，若被告注重學業，需要準備小組討論，就不應在案發時進入理大，更何況當時被告母親正在住院，及於翌日需進行手術。

法官指，被告與他人自稱為義務急救員，但只有初步急救知識。法官又指，義務急救員只是迷惑一些人的說法，在理大內的急救員，甚至廚師均是義務，幕後推手刻意製造說法，以引人入局。

法官指，被告在理大範圍內出現，只是為佔領者服務，並非為所有人，包括警察作義務服務，又指被告跟隨他人離開理大，明顯是害怕被捕。

法官指，被告明顯以行動幫助暴徒，遂裁定被告兩項暴動罪成，連同被告早前承認的無牌管有無線電通訊器具罪，押後至3月15日判刑。

案情指，2019年11月17日晚上，警方設防線全面封鎖理大，連同被告等17人於翌日早上8時企圖逃離理大，衝向當時暫停向公眾開放的香港科學館停車場時，被其後到場掃蕩的警員發現及拘捕。

同案另外3名被告郭志帆（現年26歲，無業）、馬嘉惠（現年29歲，登記護士）及嚴家朗（現年30歲，汽車美容技師），早前在開審後承認暴動等罪，被判監16至19個月。

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記者：梁錦麟

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