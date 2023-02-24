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【潮物速報】港韓星巴克聯乘推櫻花產品　25款粉色系精品粉紅控必搶

休閒消費 15:42 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

春天櫻花綻放，香港星巴克與韓國星巴克聯手推出25款粉色系精品。（相片提供：香港星巴克）

初春來到，象徵櫻花季再臨，最近香港星巴克與韓國星巴克聯手創作推出共25款粉色系生活精品，全新設計的浪漫花海系列，粉紅控絕對不可錯過！

    點擊圖片放大
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25款粉色系單品，包括不鏽鋼隨行杯、水樽、咖啡杯及多款生活精品。系列沿用淡粉色、純白色及夢幻紫等淡雅配色，造型小巧精美，細膩勾畫櫻花漫天紛飛的浪漫景色。

星巴克熊情侶匙扣。（相片提供：香港星巴克）

多款商品更描繪了夢幻的旋轉木馬及噴泉，以及浪漫花海中兔子蹦蹦跳跳的靈動模樣，刻畫出春日的靜謐時光，浪漫得令人少女心爆發。

記者：周美好

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