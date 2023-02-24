【潮物速報】港韓星巴克聯乘推櫻花精品 25款粉色系精品粉紅控必搶 休閒消費 15:42 2023/02/24 分享： 分享： 熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言 ▲ 春天櫻花綻放，香港星巴克與韓國星巴克聯手推出25款粉色系精品。（相片提供：香港星巴克） 初春來到，象徵櫻花季再臨，最近香港星巴克與韓國星巴克聯手創作推出共25款粉色系生活精品，全新設計的浪漫花海系列，粉紅控絕對不可錯過！ ▼點擊圖片放大 +4 +3 25款粉色系單品，包括不鏽鋼隨行杯、水樽、咖啡杯及多款生活精品。系列沿用淡粉色、純白色及夢幻紫等淡雅配色，造型小巧精美，細膩勾畫櫻花漫天紛飛的浪漫景色。 ▲ 星巴克熊情侶匙扣。（相片提供：香港星巴克） 多款商品更描繪了夢幻的旋轉木馬及噴泉，以及浪漫花海中兔子蹦蹦跳跳的靈動模樣，刻畫出春日的靜謐時光，浪漫得令人少女心爆發。 記者：周美好 相關文章 【著數優惠】海港城茶飲店獨創人工智能器泡茶 開業限時優惠買一送一 12:14 2023/02/15 【著數優惠】海港城茶飲店獨創人工智能器泡茶 開業限時優惠買一送一 【著數優惠】$599可入住迪士尼酒店優惠下周一開搶 一文看清Trip.com快閃優惠 12:07 2023/02/10 【著數優惠】$599可入住迪士尼酒店優惠下周一開搶 一文看清Trip.com快閃優惠 【飲食優惠】Flash Coffee買一送一優惠 聯乘Lotus Biscoff推期間限定飲品 19:14 2023/02/20 【飲食優惠】Flash Coffee買一送一優惠 聯乘Lotus Biscoff推期間限定飲品 你可能感興趣 【著數優惠】海港城茶飲店獨創人工智能器泡茶 開業限時優惠買一送一 12:14 2023/02/15 【著數優惠】海港城茶飲店獨創人工智能器泡茶 開業限時優惠買一送一 【著數優惠】$599可入住迪士尼酒店優惠下周一開搶 一文看清Trip.com快閃優惠 12:07 2023/02/10 【著數優惠】$599可入住迪士尼酒店優惠下周一開搶 一文看清Trip.com快閃優惠 【飲食優惠】Flash Coffee買一送一優惠 聯乘Lotus Biscoff推期間限定飲品 19:14 2023/02/20 【飲食優惠】Flash Coffee買一送一優惠 聯乘Lotus Biscoff推期間限定飲品 家品 設計 星巴克 商品 櫻花