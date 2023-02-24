【自私打卡】天水圍無品情侶「瞓身」影繡球花　懶理街坊勸阻遭狠批自私精

▲ 有情侶在天水圍公園內「瞓身」影繡球花，沒有理會街坊的勸告。

最近各區繡球花滿開，吸引不少家庭、情侶和攝影發燒友打往打卡。可是近日有攝影發燒友在網上討論區發文，直斥一對情侶在天水圍公園內「瞓身」影繡球花，嚇壞身邊的街坊，但縱然街坊已開聲勸阻會「壓爛啲花」，情侶仍繼續高難度動作打卡，被網民直斥自私精。

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有網民在社交平台facebook群組「香港風景攝影會」發文，並附上數張照片，見到一對情侶正在天水圍公園繡球花圃處打卡，女方為求影到被花海包圍自己的「完美」照片，竟以高難度「瞓身」壓在繡球花上讓男友拍照。

愛花心切的網民在帖文上形容，「雖然有拉住，但都係壓咗落去……」當時他有即時作出反應大叫：「壓爛啲花喇」，但該對情侶不知是扮聽不到，還是懶理勸告繼續「瞓身」打卡，連保安也只是輕輕行過後便離去，沒有作出任何行動，令網民感到相當無奈。

最近多區有繡球花，希望提醒大家都要愛惜植物……影還影，破壞環境嘅嘢唔應該啩？

同場港爸踩草地打卡

帖文引起網民熱議，網民紛紛留言鬧爆該對情侶的無品行徑，並直斥兩人是「自私精影相」、「大媽級行為」；有人更笑言「想睇佢係咩表情，咁樣影真的影到靚？」，甚至有人形容似影殯儀相。

有網民在留言中貼相指，天水圍公園同場都有一家三口自私影繡球花，該對爸媽帶同BB打卡，但爸爸卻踩上草地影相，媽媽之後都有踩上去，影得好開心。多名網民直斥其行為「冇家教」、「教壞細嘅就係呢啲」。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳