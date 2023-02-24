【周末好去處】大館全新免費展覽數碼熒房　沉浸式說歷史體驗監獄的一天

▲ 大館全新免費展覽「數碼熒房」展期至３月中。（圖片：大館提供）

大館全新免費展覽「數碼熒房」，把F倉展室轉化為一個沉浸式影像空間，透過數碼技術詮釋域多利監獄建築和歷史，揭示這些建築背後理念的同時，也讓觀眾更深入認識大館文化古蹟背後的價值。

域多利監獄是香港第一座監獄，這座磚建的小樓房建於1841年，其後不斷擴建，於1862年一座樓高三層的監獄落成，採用嶄新的「放射型」設計，標誌著監禁及監獄運作的重大改革。

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數碼展覽分兩部份：首部份於 F 倉展室進行，為藝術家曲淵澈和吳子昆的沉浸式錄像作品，全長30分鐘。

第二部份包括 5 個擴增實境（AR），分布於監獄操場及 D 倉，與大家一起穿梭大館監獄歷史時空。藝術家通過探索建築的設計、物料、空間配置和紀律嚴明的作息流程之間的關係，從錄像的3個場景中，透視被監禁的體驗，並由此延伸關於紀律和懲罰等社會議題的討論。擴增實境的技術更可讓觀眾可透過個人手提電話，根據預設的路線，暸解更多昔日與監禁有關的空間和設置。

與此同時，藝術家曲淵澈和吳子昆將於3月7日的分享環節中，與觀眾一起探討「數碼熒房」 的製作過程，談論其創作理念、遇上的挑戰等相關話題。節目免費參與，需預先登記。

數碼熒房

日期：即日 - 3月16日

時間：11am-7pm（每小時兩場，每場人數上限為 30 人）

地點：F 倉展室

記者：李越樺



