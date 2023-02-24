【令人心痛】老翁遭拉落床撞傷後腦後離世　看護拒認錯辭職要求出糧

▲ 94歲老翁遭拉落床。撞傷後腦後離世，看護拒認錯，即辭職還要求出糧。

看護虐待老人的事件頻繁發生。近日廣東湛江一名94歲患有認知障礙症的老翁遭到看護虐待，被兩次粗暴拉下床導致撞傷後腦，最終送院搶救後不治身亡。該名老翁的孫女龐女士通過調取監控發現是看護所為，遂要求看護道歉。未料看護不但拒絕認錯， 僅工作了8天的她更在當天辭職，要求龐女士付足一個月工資。

綜合内地媒體報道，龐女士在社交平台發佈消息稱看護虐待自己的爺爺，並提供了監控視頻。龐女士指老翁因年紀老邁並患有認知障礙症，於是為他聘請了一名看護，卻發現看護虐待老翁，不僅將他拉下床，還推倒在地，最終導致老翁撞傷後腦身亡。

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根據2月13日的監控視頻，當天早上近6點左右，老翁原本坐在床邊，看護卻進門將他拽下床，但老翁無力起身，一直掙扎想爬上床，而看護只是任由他躺在地上。而在16日事發當天凌晨4點多，監控顯示老翁躺在地上，看護進門開燈將地上的墊子鋪好後，雙手將老翁拖過去並將他推倒在上面，之後再把幾條毛毯隨意蓋在他身上，動作十分粗魯。

龐女士表示，「13日爺爺被看護推倒時，有厚棉被在地上，所以問題不大。但可能因為老人拉尿在棉被上會增加工作量，因此收了棉被，換成薄的。」而老翁撞傷後腦那天，正是換了薄的被子放在地上。她稱爺爺在事發前一晚還很精神。

但是16日早上起來後開始精神不佳，出現咳嗽、厭食以及嗜睡等狀況。中午時他的身體情況突然惡化，舌頭變黑，最後在下午5點多離世。看護見到老翁的情況惡化，於是向龐女士辭職回家，並打電話要求付足一個月工資，令龐女士感到氣憤：「當時我們説的是5000塊錢一個月，她其實才幹了8天。」

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事後龐女士再次成功聯絡上看護，質問對方是否曾虐待老翁。然而看護一開始沒有認錯，也拒絕道歉，惟龐女士提出可以求證監控視頻後承認「推了爺爺一下」。殯儀館工作人員表示，老翁後腦勺有一塊很大的位置發黑，經對比發現發黑的位置與監控裡撞到的位置一致。

對於毫無歉意的看護，龐女士無奈表示，雖然爺爺已經火化了，但還是想討回公道，她不要求看護做金錢賠償，只需要看護道歉，但看護仍堅稱自己沒錯。内地相關媒體亦多次向當事人求證，然而看護則表示「打錯電話了」。

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責任編輯：羅嘉欣