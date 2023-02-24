【細菌感染】男子戴隱形眼鏡睡40分鐘　慘遭食肉菌啃噬眼角膜恐失明

▲ 男子戴隱形眼鏡睡40分鐘，慘遭食肉菌啃噬眼角膜恐失明。

戴著隱形眼鏡睡覺的可致嚴重眼疾。美國一名21歲男早前戴著隱形眼鏡入睡，醒來後左眼血紅、視野模糊，求醫後發現遭食肉菌感染，只有1成機會恢復視力。

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根據《Daily Mail》報道，21歲的克魯姆霍爾茨（Michael Krumholz）是一名體育管理系學生，平時一向有戴隱形眼鏡的習慣。2022年12月，他戴著隱形眼鏡睡了約40分鐘，醒來後發現左眼通紅、視力模糊，當時他僅將隱形眼鏡摘下，未有立即求醫。

直到1個月後，他的左眼開始劇痛，視力變得更模糊，他才求醫眼科。經醫生檢查後，發現他的左眼感染了一種食肉細菌，確診「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba Keratitis）。

報道指，「棘阿米巴角膜炎」是一種較罕見的角膜感染，症狀包括眼睛疼痛、發紅、視力模糊、畏光、出現異物感和流眼水等，可導致視力永久受損，甚至失明。醫生表示，當克魯姆霍爾茨的眼睛感染痊癒後，可進行眼角膜移植手術，但可能只有1成機會恢復視力。

目前，克魯姆霍爾茨的眼睛只能看見灰黑色的光點，當看到陽光時會劇痛，日常生活因而大受影響，他現在幾乎足不出戶，即使在室內活動時，也必須拉上窗簾、戴著太陽眼鏡。

隱形眼鏡一周不可戴5天

香港眼科醫學院前院長周伯展曾受訪指，隱形眼鏡被卡在眼皮其實有碎裂風險，如碎片殘留眼內，可刮傷眼睛，甚至引起細菌感染，導致眼部發炎。因此所有人都不應以手捽眼，尤其是配戴隱形眼鏡的人士。

以下是戴隱形眼鏡的一些建議：

一星期不可以戴5天，每天不可以戴10小時；

留意隱形眼鏡衛生乾淨；

配隱形眼鏡時，尋求視光師或相關專業人士的協助。

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責任編輯：羅嘉欣