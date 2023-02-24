【瘋狂曬命】港媽日日曬仔女相話得意　同事嫌煩頂唔順網民獻計拆招

▲ 港媽日日迫同事睇仔女相話得意，令同事大感嫌煩。

父母認為自己的小朋友最可愛是可理解的，掛念孩子常看照片很平常，不過如果強迫其他人經常看仔女相，難免令人生厭。有網民返新工，遇著隔離位同事極愛曬仔女相，感到煩厭大受騷擾。不少網民大有共鳴，亦教如何拆招擊退「曬仔女港媽」。

日日迫同事看仔女相

近日有網民向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指自己新工返了三個月，隔離位同事是一名港媽，對方經常開心分享仔女的照片，

佢每日……係每日，係每一日，都拎佢個仔、佢個女啲片同相出嚟俾我睇。佢每日都重複又重複同我講︰「你睇吓我個仔幾得意」、「你睇吓我個女幾可愛」……

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投稿人雖然都是家長，但有感同事很煩，形容煩厭程度是「每日重複100次」。投稿人自己都有對孖仔，自覺很得意可愛，但不會瘋狂強迫人去看去讚賞，不會騷擾他人。投稿人將自己真實感受寫出來，展示出同事行為很困擾他，

我覺得你個仔唔得意，你個女好肉酸，唔該你唔好再俾我睇！我想講，你真係好煩！

網民獻計拆招冷淡回應

帖文引起網民共鳴，更有不少人指自己遇到類近的情況，令人反感。有人直言，不是人人喜歡小朋友，亦不是每位小朋友都可愛，有些長得很「抱歉」，更有人曾收到父母派發小朋友的過膠相片，不知如何處理。

網民留言獻計拆招對付港媽，包括直接回覆她「係咩？唔覺！」、「是但啦，你自己開心就得啦」、「我覺得自己對孖仔最得意，完」、「以其人之道，還治其人之身，以後每日返工都要早過佢隊自己孖仔嘅相俾佢睇」、「你睇我爸爸媽媽幾得意？你睇我表哥表姐幾得意？你睇我隻烏龜倉鼠幾得意？你每日一款都仲得」等，更多網民意見及分享見下圖︰

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文章獲「生仔要考牌系列」授權。

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責任編輯︰顏紫燕