【UCAS改革】英大學申請重大改革　取消「個人陳述」改短答題設6大方向

▲ 英大學申請重大改革，「個人陳述」將被取代。

英國一向是港生留學的首選之地，報讀當地大學都需要透過英國大學聯招（UCAS）申請，而UCAS近日公布一個重大改動，最快從2024年起（2025年入學）以其他方式取代「個人陳述」。當局指出，中產家庭學生有更多資源獲得輔導，在「個人陳述」取得額外的優勢，因此希望改革可以令報讀大學系統變得更平等。

在英國大學聯招系統UCAS申請中，必須提交一篇上限4000字的「個人陳述」（Personal Statement），以便了解學生的升學目標和其他個人特質，而一篇出色的「個人陳述」可讓學生在申請人中突圍而出。

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不過，UCAS在上月宣布，2025年或之後入學的新生申請，不再要求提交「個人陳述」。當局認為，目前的個人陳述有利於家庭經濟有優勢的學生，因他們有資源獲得高質量的建議和指導，例如需要參與甚麼課外活動或比賽、如何撰寫陳述才可更易獲得大學青睞等。

UCAS在進行改革前諮詢了1,200名學生、170名教師、100多所大學和學院。雖然當中72%受訪者對個人陳述持積極態度，但有近8成人認為，在沒有支援的情況下很難完成撰寫個人陳述，8成3的人表示撰寫的過程很大壓力。因此，當局希望透過改革，減輕學生對額外支援的需求，同時減少對弱勢學生的不公。

短答題6大方向

UCAS的報告中提出，計劃以短答題取代個人陳述，包含以下6大方向：

1. 報讀動機︰為何要報考這個課程？

2. 課程準備︰目前的學習如何幫助你就讀這課程？

3. 課外經歷︰你做了甚麼課外活動去準備，這些經驗對你有何得著？

4. 特殊情況︰你有沒有遭遇過任何特殊情況需要大學或書院知道？

5. 為學習做準備︰你如何準備你的大學生活？

6. 首選學習方式︰哪種學習和評估方式最適合你？你的課程選擇如何與之匹配？

公開大學收生數據

從上述的提問方向可見，短答題與傳統個人陳述涵蓋的內容大致相同，但亦允許申請人討論更多個人因素，如報讀動機、偏好和特殊情況等，而且學生亦毋須再從頭構建完整的陳述。不過，目前UCAS尚未公布具體細節，包括問題數量及字數限制等。UCAS仍與大學積極溝通合作，以確定他們最想從申請人獲得甚麼資訊。

不過，如果學生於今年申請2024年入學，就不會受到這些改革影響，仍需要像往年一樣向UCAS提交傳統個人陳述。

除了個人陳述改革外，UCAS還有另外4個改革範疇，其中較重要的是，UCAS將創建「大學入學成績報告」，當局透過官網公開大學收生數據，申請人可得知過去5年每一間院校每一科收生的分數範圍，以便選擇適合自己的院校及學科。

此外，以往申請人提交學業成績資料是自由文本方式，將改為回答3條問題，類似個人陳述改革。UCAS也計劃制訂「公平入學計劃」，並開發「課程推薦工具」，根據申請人的成績和偏好提供個性化的課程建議。

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責任編輯︰林愛娜