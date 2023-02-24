【電動的士】政府推百分百擔保貸款倡的士業換純電動車　謝展寰：換電動的士貸款上限35萬元

▲ 謝展寰今日於電台節目表示，初步構思換電動的士貸款上限35萬元。（資料圖片）

就政府計劃為的士業界提供百分百擔保貸款，鼓勵車主更換純電動的士，預計貸款總擔保額達逾64億元。環境及生態局局長謝展寰今（24日）表示，初步構思貸款上限為35萬元，還款期不超過10年，惟計劃暫時未定時限，日後會再作檢討。

謝展寰今日於電台節目表示，貸款只是其中一個支援的士轉為電動車的方式，政府的新能源運輸基金亦設有試驗計劃資助的士更換電動車。他續指，如電動的士價格較傳統的士高出許多，政府會資助差額，如果較傳統車便宜，可以資助車價的一半。但他表示，日後業界如大規模替換電動的士，會削減資助額。

謝展寰亦表示，政府計劃於今年開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛試驗，發展綠色經濟及產業。他指，當局會先於元朗凹頭、大埔及柴灣增設加氫站，測試加氫技術的操作及安全性，亦會試驗氫氣車輛通過隧道的安全措施及要求，包括測試垃圾車及貨櫃車等重型車。

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責任編輯：梁凱婷