【太平清醮】長洲搶包山比賽今年復辦　周一起開始報名

疫情放緩，過去3年均未有舉辦的長洲搶包山比賽，今年終可復辦。

今年搶包山比賽將於5月26日於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽，男、女子組會同時作賽。屆時，12名參賽者須在指定時間內，摘取包山上的平安包。除「包山王」、「包山后」外，指定時間內取得最多平安包的參賽者亦可奪得「代代平安獎」。由2016年起，累積取得任何3屆比賽冠軍的健兒，將成為搶包山比賽的「王中王」、「后中后」。

有意參加人士可於2月27日起報名，比賽章程和報名表格可於康文署各區康樂事務辦事處，或離島區各體育館索取。參賽者須將填妥的表格，遞交或郵寄往香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓6樓622室康文署離島區康樂事務辦事處，亦可傳真至2854 3949，截止期限為3月20日。

「包山嘉年華2023」由香港長洲太平清醮值理會與康文署聯合主辦。

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記者：李梓𨭎