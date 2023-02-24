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【太平清醮】長洲搶包山比賽今年復辦　約13台飄色巡遊再出動

社會 12:20 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

疫情放緩，過去3年均未有舉辦的長洲搶包山比賽，今年終可在佛誕日復辦。而主辦飄色巡遊的長洲太平清醮值理會更表示，闊別3年的長洲飄色巡遊今年亦會同時復辦，各街坊會及團體將出動約13輛飄色，遊走大街小巷，形容長洲居民及商戶對復辦的消息感到振奮，「可以做多啲生意」，預計當日人流可重回正常的6萬人水平。

疫情放緩，過去3年均未有舉辦的長洲搶包山比賽及飄色巡遊，今年終可復辦。值理會主席翁志明指，今年巡遊路綫與停辦前一樣，由北帝廟出發，沿市中心各大街巡遊，再返回北帝廟作終點，安排了12至13輛飄色車，扮演的角色未定；今年依舊有3座祭祀的大包山及30多座小包山，屆時亦有醒獅表演及翌日派發2萬個平安包。他形容長洲居民及商戶得悉復辦搶包山比賽及飄色巡遊感興奮，相隔3年可以過一個具濃厚氣氛的節日，預計當日有5至6萬旅客前往長洲，有商戶望「做多啲生意」。

今年搶包山比賽將於5月26日於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽，男、女子組會同時作賽。屆時，12名參賽者須在指定時間內，摘取包山上的平安包。除「包山王」、「包山后」外，指定時間內取得最多平安包的參賽者亦可奪得「代代平安獎」。由2016年起，累積取得任何3屆比賽冠軍的健兒，將成為搶包山比賽的「王中王」、「后中后」。

有意參加人士可於2月27日起報名，比賽章程和報名表格可於康文署各區康樂事務辦事處，或離島區各體育館索取。參賽者須將填妥的表格，遞交或郵寄往香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓6樓622室康文署離島區康樂事務辦事處，亦可傳真至2854 3949，截止期限為3月20日。

「包山嘉年華2023」由香港長洲太平清醮值理會與康文署聯合主辦。

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記者：陳麗娜、李梓𨭎

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