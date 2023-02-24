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【香港小姐】黃嘉雯港鐵遇色狼　Carmaney零容忍即鬧爆對方：我都幾大聲

娛樂 16:26 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

J2節目《奇蹟的罐頭料理》轉眼來到最後一集，平時各顯功夫的四大名廚—楊尚友（Christian Yang）、蔡家富（Gabriel）、徐蒝（Margaret）及陳希裕（Justin）將「破天荒」聚首一堂，以鹹牛肉及五香肉丁罐頭炮製超乎想像派對美食。

另外，由J2ers擔正演出的《罐頭》小劇場，來到最後一周繼續過癮，「結局周」登場的「新臉孔」J2er為港姐黃嘉雯（Carmaney）。

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黃嘉雯貼身短裙騷長腿

她以一襲紅色貼身裙亮相相當亮麗，可是短劇劇情講她慘遭演疑似變態佬的馮子亮（Liam）眼神騷擾，最終Carmaney怒請對方食「無情掌」，相當搞笑。

自《下流上車族》後日漸上位的Carmaney，工作量日漸增多，除以J2er身份幫J2宣傳及拍攝節目包括《Blah Blah BLAH試新室!!》及《開壇》外，近日還有份參演《廉政狙擊》，飾演以美色釣大鱷回饋胡定欣的義氣靚女。

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主持新節目挑戰大

瓣數多多的Carmaney受訪時直言，主持和演員工作都很喜歡：「因為係唔同嘅挑戰，主持可以Show到我多啲個人性格，同埋好考臨場反應，演員就要做好多準備功夫，好似訓練、讀劇本咁，難度比較高。」

談到最近主持J2全新綜藝節目《超級毛特兒大賽》，Carmaney坦言很大挑戰：「第一次係完全冇稿，冇辦法預計有咩突發情況，只可以放鬆自己同盡量Enjoy，咁先可以做到最真實嘅反應畀觀眾。」

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搭港鐵遇色狼

再問Carmaney現實生活中曾否遇過疑似色狼，她說：「有一次搭港鐵，喺反光鏡見到有個男人偷影我，之後我直接行過去話：『你偷影我』，但佢死口話冇，我就話我明明見到，之後我就叫佢delete咗張相。」

她續指：「當時我都幾大聲，因為我想引起大家注意，畀多啲壓力佢！我以前未做藝人前會直接行過去對質，但入咗行之後會深思熟慮多啲。」

問到私底下打扮會否與出鏡時般同樣女性化時，她笑言：「私底下會比較鍾意男仔啲、型啲嘅Style。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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