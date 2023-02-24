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【食用安全】蘋果浸洗即滲紅色水珠　港女憂被添加化學物質

食用安全 16:08 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

蘋果浸洗即滲紅色水珠，港女憂被添加化學物質。

「一日一蘋果醫生遠離我」，不過近日有市民卻擔心自己誤買加料蘋果，影響健康！ HOY TV電視節目《一線搜查》早前便收到一名叫陳小姐的市民報料，指她於街邊檔所買的2個蘋果，待她以100度滾水浸洗後，竟離奇地滲出紅色水珠，憂心是否有化學物質的東西殘留於蘋果內。

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陳小姐向《一線搜查》表示，為了避免食用蘋果表面留有的殘留農藥及細菌，自己習慣地將街外買來的蘋果用100度滾水浸洗大約3分鐘。惟兩個小時後，她卻嚇見蘋果表皮「咇啲紅色水出嚟」，懷疑是化學物質的東西。而攝製隊其後亦買了4個不同顏色蘋果，進行熱水浸泡的測試，果真發現其中一個紅蘋果確實會滲出紅色水珠，表皮亦轉成淡啡色；另外的青蘋果則只有透明水珠，未見有太大異樣。

食品與健康科學學系講師文嘉敏其後於節目解畫指，紅色水珠相信並非人工色素，因為很易被人發覺，因色素也可能會滲進果肉。她估計紅色水珠滲出的原因，是加熱所致，令「熱力令到表面有啲物質溶咗出嚟！」。

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她進一步解釋指紅蘋果含花青素，而花青素本身是藍紫色，但由於蘋果有蘋果酸，酸性環境會令花青素轉變成紅色或粉紅色，因此滲出的糖份水珠便帶紅色；青蘋果由於沒有太多花青素，因此只會滲出近似透明、帶糖份水珠。至於為何紅蘋果表面熱泡後會轉為淺啡色，她解釋是由於經熱水浸泡後，蘋果水溶性維他命或抗氧化物質會流失，「俾你浸走晒」。至於最佳的清洗蘋果方法，文嘉敏則指，其實只需要用水喉水沖洗幾分鐘，便足以沖走蘋果表面大部份細菌和去除蠟質。

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責任編輯：羅嘉欣

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