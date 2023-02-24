【國際大都會】小紅書發文讚港人守禮高質素　内地旅客感慨：被細節震撼

▲ 内地旅客發文讚港人素質高。

旅遊時除了觀光購物，如果也能欣賞當地特有的文化，可能收獲甚多。内地一名來自上海女旅客早前來香港旅遊後，特意發文高度讚揚香港人的良好文化，更直接用標籤「＃文明社會」來形容香港，此文一出引起不少網友留言深表同意。

該名女旅客以「拖把麻麻」為網名，在小紅書經營個人專頁。樓主以「關於香港| 不吹不黑 有被細節震撼到」為題發文，講述她多日來在香港的商場、公共交通工具及大街馬路的所見所歷，當中被香港人有規有舉的高水準行為而震撼。

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首先，她指在港鐵及商場等候升降機時，看到每個人也是乖乖的排好隊靜候著。她憶起在上海的經歷便慨嘆，

作為上海土著，我真沒見過這樣的畫面。這種直達電梯，在上海基本上都是排的三三兩兩甚至一窩蜂，電梯來了大家一擁而上，誰行誰上的。

當去到巴士站時，她也是見到乘客們守序的排成一行，巴士到了後也是一個個上車，她更再三強調是看到一行的隊形。

她去到港鐵月台也是看到港人排隊的美好光景，她更分享了在上海月台的不愉快體驗作對比，

依我親身經歷來說，很多次我在10號線虹橋火車站(終點站，空車）還有2號線虹橋火車站(往浦東方向一般很空)等上車，我排在第一個最後我沒坐到座位因為很多人自成一列排隊，還有後面的人衝我前面搶了座位。

最後，她更留意到香港狗主的高質素。她說雖然香港馬路看上去好像很髒，但是卻沒有看到任何的狗糞便。她坦言自己對於這點比較在意，是因為她在上海帶狗狗散步時曾遇上很惡劣的情境，

前幾週我從長寧路凱旋路步行至長寧路古北路(1.7公里左右)路上看到起碼10個狗粑粑(糞便)很多已經踩扁了甚至有幾次，我用自帶的撿shi(屎)袋撿過陌生狗子的粑粑。

雖然樓主很欣賞港人的有質素文化，不過她在文末也提到每個地方的生活環境不同，以致令有不同的習慣。所以她發此文的用意，在於希望大家可以學習及欣賞其他地方人的優點，一起成長。

此文吸引到近千個贊好支持，有港人留言多謝樓主作出中肯評價，更有內地人也希望自己的居住地也能有此質素，「確實，香港就是沒有插隊的，北京什麼時候能做到這樣？」﹑「我是內地人，在香港唸書快三年了。真的感覺在香港這種講秩序的地方生活很舒服，也沒碰到幾個故意歧視內地人的，其實大部分人都很友好。」

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責任編輯︰陳珈希