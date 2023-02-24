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【顛覆政權】涉網上鼓吹練武及推翻政權　武術教練認煽動顛覆政權囚5年女助理囚16個月

社會 12:54 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

警方早前於兩被告單位內搜出武器。（資料圖片）

59歲武術教練涉於網上鼓吹練武及推翻中國共產黨，警方派出臥底探員到其武館調查後，拘捕武術教練及女助理，並於兩人家中搜出弓弩及逾百支短箭等。兩人早前於區域法院承認無牌管有槍械罪，武術教練另承認煽動顛覆國家政權罪，今（24日）被判監5年，女助理則判監16個月。

兩名被告分別為黃德強（59歲，武術教練，男）及張文芝（61歲，無業，女），分別承認1項無牌管有槍械罪，黃另承認1項煽動顛覆國家政權罪，違反《港區國安法》。

案情指，警方在網上巡邏時發現兩個可疑Facebook帳戶涉邀請他人加入武術班及其部隊，推翻中國共產黨。臥底探員隨後混入武術班，當時男被告為武術班負責人，警方於下課後突擊檢查武術班並拘捕兩被告，男被告在警誡下承認是武術班教練，以及兩個Facebook帳戶的用家。

警方在武館內搜出4疊手寫筆記，當中提及被告打算創立香港武獨黨，以武力促使香港獨立及建立影子政府。警方另於男被告手機發現載有致袁弓夷的書信檔案，再從兩名被告家中搜出共7把弩、2把斧頭、3把劍及逾百支短箭。

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記者：梁錦麟

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