【潮物速報】HONOR X9a機價$3,000有找　0.65mm超厚強化玻璃曲面芒

▲ 廠方指X9a的曲面熒幕是經過了嚴密的實驗室測試，非常堅硬，並提供HONOR X REBORN一年免費碎屏保障，讓用家更安心。

國產智能手機品牌榮耀（HONOR）去年打入香港市場後，開始為人熟悉，繼推出HONOR 70 5G後，踏入兔年的第一新作就有X系列的HONOR X9a。這部支援5G的中階Android手機，主打機身輕薄兼夠硬淨，基本規格配置不俗，加上僅售$2,699，以三千有找的親民機價來說的確頗吸引。

X系列智能手機屬HONOR中階級數機款，外形設計上會較HONOR 70、Magic 4 Pro等旗艦機款簡單，但這次推出的新成員HONOR X9a，在外形上就有重大突破，配備6.67吋OLED曲面熒幕，機身厚度7.9毫米，重量僅約175克，與HONOR 70差不多，但就比厚達9.15毫米及重215克的Magic 4 Pro修身不少，相當纖薄。

曲面芒夠堅硬

機背以強化玻璃物料打造，加上採用磨砂面及金屬邊框，沒有𠝹手或跣手情況出現，亦不易沾上指紋或油漬，手感的確不錯。試機款是鈦空銀色版本，驟眼看是坊間較少見的淺藍色，但會隨轉動不同角度折射出彩虹色炫光效果，甚有科幻感，女士們必定會心心眼，喜歡低調的亦有幻夜黑及翡翠綠兩款選擇。

OLED曲面熒幕亦是X9a的一大賣點，廠方指是選用了0.65mm深度二次強化玻璃，強化應力達到900Mpa以上，兼經過大理石跌落、隨機滾筒等嚴格實驗室測試，非常硬淨。

手機支援2,400 X 1,080解像度，可顯示多達10.7億種顏色，畫面及色彩都細緻鮮明，並支援120Hz熒幕更新率及300Hz觸控採樣率，觸控反應非常靈敏，打機或瀏覽網頁的流暢度亦夠高。

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不支援無綫充電

硬件方面，X9a搭載6nm Qualcomm Snapdragon 695 5G處理器、Adreno 619圖像處理晶片，以及內置8GB RAM及256GB儲存記憶體，而廠方獨家研發的HONOR RAM Turbo，更可將5GB儲存記憶體延伸至RAM使用，令總RAM量提升至13GB，方便同步處理多個應用程式。

新機採用Android 12-based Magic UI 6.1系統，設有防老化引擎，可智能清理系統垃圾，以增加儲存空間，減少因長時間使用而導致表現下降。

而內置的5,100mAh超大容量電池，充滿一次電可連續播放YouTube音樂長達29小時，以及24小時YouTube影片串流播放、21小時社交媒體瀏覽及11小時連續打機等。雖然不支援無綫充電，方便度大減，但可使用有綫快充，只需30分鐘即可提供播放12.5小時短片的電量，也算是「將功補過」。

鏡頭未見驚喜

不過，拍攝功能在X9a上不算有太大亮點，機背鏡頭是以星環設計，吸睛度頗高。3鏡組合包括有6,400萬像素高清主鏡、500萬像素超廣角及景深鏡，以及200萬像素微距鏡，支援1080P拍片，並有光圈、夜景、美顏人像、超微距及高解析度等拍攝功能。

前置自拍鏡則是以開孔式設計，達1,600萬像素，亦支援1080P視像拍攝，規格與坊間入門級手機相若，略欠驚喜。但以整體來看，三千有找的機價並搭載不俗的性能，作為處理公務或副機之用，也是個不錯的選擇。

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同場加映︰平板耳機同步推出

除X9a外，HONOR同步推出3款全新產品，包括有HONOR Pad X8、智能手機X7a及無綫耳機Earbuds X3。平板電腦Pad X8（$1,699）是款10.1吋平板，採用1,920 X 1,200解像度IPS屏幕，並配備5,100mAh電池，是日常文書處理及睇片的高性價比之選。

X7a（$1,399）則是廠方的入門級別智能手機，搭載6,000mAh超強電池，充滿一次電後可足以應付3天日常使用，而128GB的內置記憶體，更可支援1TB的容量擴充，方便用戶儲存相片、影片及歌曲等。

記者：黃依情