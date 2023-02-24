【非法收債】警方拘10男1女涉參予非法收債　最年輕者僅12歲

▲ 警方拘捕10男1女，涉嫌參予非法收債活動。（曾秋文攝）

警方拘捕10男1女，涉嫌參予非法收債活動。灣仔警區刑事總督察何兆東表示，警方經情報分析，得知1個黑幫團夥以「賺快錢」為名，利誘青少年進行非法收債活動，包括淋紅油和貼收債字句。

該集團有2名黑幫主腦，收到「行動」清單後交給3名骨幹成員，再在交友軟件向青少年派發任務，有人提供衣服和淋油工具，另外有成員教導青少年如來到目標單位、怎樣離開和淋油後如何拍攝，完成後集團會以網上支付工具，把500至800元的酬勞轉給青少年。

何兆東表示集團成員是透過手機遊戲平台的聊天室與青少年混熟，與他們組隊進行遊戲及建立信任後，再用金錢招攬他們犯案。

灣仔反黑組人員經調查後，鎖定該集團的資料，相信涉及最少17宗刑事毀壞案，在前日（22日）和昨日（23日）展開拘捕行動，共拘捕10男1女，年齡介乎12至27歲，當中包括5名被操縱的未成年男童，部份人有黑社會背景。行動中檢取疑犯犯罪時所穿衣、手機、紅油罐及收數紙，全部人士仍被扣查，其中3人稍後將暫控一項「刑事毀壞」罪。

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記者：曾秋文