【生意頭腦】11歲女童靠一檔生意月入過百萬 準備提早退休實現財富自由

財務自由，提早日退休是不少人的夢想，或者大家都未記得自己11歲那是怎樣的。但一名11歲小女孩靠售賣玩具，每月收入逾11萬英鎊（約100萬港元），年紀輕輕已家財萬貫, 實現眾人的夢想!

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根據外國媒體報導指，現年11歲的澳洲藉小女孩Pixie自出世後，當資深公關的媽媽便以其名字創立了髮飾品牌「Pixie’s Bows」，當時Pixie眼仔圓圓，一張嬰兒肥的可愛笑臉深受大家喜愛，成功令品牌賺個盆滿缽滿。

Pixie自小跟在媽媽Roxy身邊學習公關商業技巧，加上獨具慧眼及生意頭腦，於10歲時創立了自家的玩具公司「Pixie's Fidgets」，利用「直播帶貨」模式，賺最人生第一桶金，單是首月營業額已突破11萬英鎊（約幣100萬）。而最新推出的指尖陀螺玩具更讓Pixie月入超過港幣110萬，吸金能力令人咋舌。

Pixie的生活當然過得十分奢華，她與家人不單住澳洲悉尼豪華巨宅之中，不時在IG曬圖炫富的她，年紀少少已經到母親贈送的百萬跑車，富貴程度曾一度惹來大家熱議。

雖然Pixie的生意如日方中，但因為將要升讀中學，父母商量後，希望她可以暫停事業、回歸校園，而她亦會遂步淡出生意，專注在學業上。其母Roxy近日受訪時提及女兒時指一家人也一直在討論商業計畫，

「雖然這是一段奇妙的旅程，不過現在是時候關注即將到來的中學了。」所以Pixie的品牌將轉由母親Roxy繼續營運。

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