  • 23°C
香港時間 : 2023224日 (週五) 17:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生意頭腦】11歲女童靠一檔生意月入過百萬 準備提早退休實現財富自由

親子 17:07 2023/02/24

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

財務自由，提早日退休是不少人的夢想，或者大家都未記得自己11歲那是怎樣的。但一名11歲小女孩靠售賣玩具，每月收入逾11萬英鎊（約100萬港元），年紀輕輕已家財萬貫, 實現眾人的夢想!

最新影片:

靚太廚房
【靚太廚房】港媽風雨不改親手製作連運送午餐飯給子女　只為他們健康成長


根據外國媒體報導指，現年11歲的澳洲藉小女孩Pixie自出世後，當資深公關的媽媽便以其名字創立了髮飾品牌「Pixie’s Bows」，當時Pixie眼仔圓圓，一張嬰兒肥的可愛笑臉深受大家喜愛，成功令品牌賺個盆滿缽滿。

Pixie自小跟在媽媽Roxy身邊學習公關商業技巧，加上獨具慧眼及生意頭腦，於10歲時創立了自家的玩具公司「Pixie's Fidgets」，利用「直播帶貨」模式，賺最人生第一桶金，單是首月營業額已突破11萬英鎊（約幣100萬）。而最新推出的指尖陀螺玩具更讓Pixie月入超過港幣110萬，吸金能力令人咋舌。

Pixie的生活當然過得十分奢華，她與家人不單住澳洲悉尼豪華巨宅之中，不時在IG曬圖炫富的她，年紀少少已經到母親贈送的百萬跑車，富貴程度曾一度惹來大家熱議。

雖然Pixie的生意如日方中，但因為將要升讀中學，父母商量後，希望她可以暫停事業、回歸校園，而她亦會遂步淡出生意，專注在學業上。其母Roxy近日受訪時提及女兒時指一家人也一直在討論商業計畫，

「雖然這是一段奇妙的旅程，不過現在是時候關注即將到來的中學了。」所以Pixie的品牌將轉由母親Roxy繼續營運。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

相關文章

【輟學創業】19歲創業被譽「下一位喬布斯」　女CEO靠簡易設計軟件成億萬富豪
14:53 2022/12/05
【輟學創業】19歲創業被譽「下一位喬布斯」　女CEO靠簡易設計軟件成億萬富豪
【創業家】中三花2.6萬創業頻上電視爆紅　25歲美女社長結婚型男老公隨妻姓
10:36 2022/12/14
【創業家】中三花2.6萬創業頻上電視爆紅　25歲美女社長結婚型男老公隨妻姓
【扭轉命運】夫妻創業開拉麵店月入僅1.5萬　靠老婆一個機會翻身年賺4千萬搬大屋
09:00 2023/01/25
【扭轉命運】夫妻創業開拉麵店月入僅1.5萬　靠老婆一個機會翻身年賺4千萬搬大屋

你可能感興趣

【輟學創業】19歲創業被譽「下一位喬布斯」　女CEO靠簡易設計軟件成億萬富豪
14:53 2022/12/05
【輟學創業】19歲創業被譽「下一位喬布斯」　女CEO靠簡易設計軟件成億萬富豪
【創業家】中三花2.6萬創業頻上電視爆紅　25歲美女社長結婚型男老公隨妻姓
10:36 2022/12/14
【創業家】中三花2.6萬創業頻上電視爆紅　25歲美女社長結婚型男老公隨妻姓
【扭轉命運】夫妻創業開拉麵店月入僅1.5萬　靠老婆一個機會翻身年賺4千萬搬大屋
09:00 2023/01/25
【扭轉命運】夫妻創業開拉麵店月入僅1.5萬　靠老婆一個機會翻身年賺4千萬搬大屋
家庭教育 網絡熱話 財務自由 創業 玩具 媒體 澳洲 悉尼 中學 英鎊

最高瀏覽

【不顧身世】24歲裸女現身鵝頸橋底奔走　危坐的士車頂情緒激動
09:31 2023/02/23
【不顧身世】24歲裸女現身鵝頸橋底奔走　危坐的士車頂情緒激動
【拐帶疑雲】觀塘3中年婦疑搶抱學童　柴灣大媽企圖推走BB車
13:20 2023/02/23
【拐帶疑雲】觀塘3中年婦疑搶抱學童　柴灣大媽企圖推走BB車
【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
17:49 2023/02/22
【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】