【婆媳關係】夫婦想買預售樓遭奶奶威脅阻止　網民1個原因力勸要買

▲ 夫婦想買樓竟遭奶奶威脅阻止，夾喺中間嘅人夫兼人哋個仔真係頭痛！

不少人想安居置業！有台灣夫婦在有限的財政下及交通方便，看中了預售樓，本打算在1月底簽約，但丈夫卻以工作忙碌為由，一直拖延簽約時間，妻子終於忍無可忍下問丈夫，原來是因奶奶不滿樓花的地段治安差、宮廟多，所以刁難威脅阻止他們買樓，而網民得悉原因後，更力勸妻子立馬簽約，「衝這句話，治安再差都買了啦，值得！！！」

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該名台灣人妻，日前在Dcard討論區發文，主題是「買房地點婆婆不准還下狠話」，她表示前陣子跟老公到處睇樓，最後因為交通和未來可期選擇買下二重預售樓，原本打算一月底就去簽約，結果老公卻以工作忙碌為由一直延後簽約時間，

上禮拜我真的受不了一問之下才知道，原來是因為奶奶覺得三重治安差、宮廟多，所以不准我們買在那邊…

夾著中間的人夫連忙解釋，但人妻則反駁說：「我們買的在二重左岸跟治安差的舊三重根本不在同一區…」，人妻沒想到解釋也沒用，因為奶奶還威脅他們，

奶奶還威脅如果買了，以後絕對不會來家裡，搞得老公左右為難，我夠生氣，我們自己出錢自己買房，到底憑什麼指手畫腳還情勒，遇到這種情況到底該別理會還是繼續說服？

貼文一出，即引來熱議，大批網民認為奶奶不會來他們家，樓主應立即簽約，「奶奶不去你們家很棒欸，直接買了」、「趕快買！這樣她就不會來，還等什麼」、「衝這句話 治安再差都買了啦 值得！！！」、「不來還不快買，別理情勒慣的他！還有那帶越靠台北越早買早好，朋友家在那帶的地蓋好賣跟租很快成交，交通不但很方便，各種機能性也越來越好，就是停車車位還是買一下」，不過也有網民指，就算他們買了樓，這種情勒奶奶以後還是會找理由來家裡的。

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責任編輯︰王明芳