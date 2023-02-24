【超級學霸】讀書讀上癮擁42個學位　印尼學霸王：不會停下腳步

▲ 印尼學霸王擁42個學位。

讀書都會讀到上癮！印尼一名41歲男子多年來不斷讀書追求知識，現時已取得42個學位，包括12個學士學位、3個碩士學位和25個專業學位，集齊當地所有顏色的畢業袍，成為「印尼學霸王」。

▲ 古啟麟每次畢業都去影樓拍照留念。（facebook圖片）

今年41歲的古啟麟（Welin Kusuma）是一名印尼華裔，18歲考入印尼泗水大學就讀工程機械系，拿到人生第一個學位之後，激發他瘋狂愛上讀書，開始了學霸之路，一個接一個地攻讀不同學位，領域涵蓋工程機械、金融稅法、商業行銷、財務規劃、投資管理，甚至藝術、圖書館學等冷門科目都涉獵，至今已取得42個學位。

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在求學高峰期，古啟麟曾同時攻讀5個學士學位，單一學期選修學分高達111分，普通學生想到取得這個學分一般要花4、5年時間。他透露，那時他一星期7日每日從早上7時到晚上10時都用於學習。

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古啟麟在其IG提到，在學習路上父親對他的影響，父親是一名電子修理員，昔日因為家貧從中專輟學，沒有高中文憑的父親一邊做修理工，一邊參加不同電子課程學習技能，取得多張證書，這促使古啟麟修讀第一個學位就是工程機械系，也啟發他不斷學習，

只要我們一直付出，就不用害怕缺乏，父親總是分享他的知識而不期望任何回報。

古啟麟絕非為逃避工作而去讀書，他是商界專才，曾受聘為蘇格蘭皇家銀行當顧問，再加入印尼巨企三寶集團（PT HM Sampoerna Tbk）任職；他亦​​創立公司專門替中小企處理稅務問題。

他經常被邀請上節目、四出演講分享讀書心得。他認為，讀書要先有興趣，他熱愛讀書，並將知識學以致用。

讀大學是我的興趣，我真的很喜歡讀書，而且我讀的都是實用的東西。

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責任編輯︰王明芳