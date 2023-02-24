【生仔搵命博】38歲港媽生B失血過多　腦缺氧中風患失語症需言語治療

▲ 言語治療師分享案例，一名港媽生B失血過多，腦缺氧中風患上失語症。（istock圖片）

不時聽到「生仔搵命搏」，的確媽媽們妊娠期間承受各項身心變化，至準備「卸貨」生B的過程時亦有機會面對狀況百出。有38歲港媽生BB可說是走了一趟鬼門關，她在產子時不幸地出現併發症，大量出血令腦部缺氧，形成中風，得了失語症，影響說話的能力。

Facebook專頁「言語治療小故事」版主為註冊言語治療師，今日（24日）分享了一宗失語媽媽的個案，該名媽媽的情況令人心痛，提醒子女要愛錫媽媽、丈夫要愛錫太太更多。有關帖文內容如下︰

「你好，我是言語治療師蛇姑娘，今天會跟你做一些評估，請問你叫什麼名字？」

「我叫黃小美。」

「你今年多少歲？」

「38。」

「你住在哪裏？」

「我住在東涌。」

「可以說出完整的地址嗎？」

「東涌葵東閣……er……東涌……對吧」

「你覺得說話和吞嚥方面有問題嗎？」

「沒什麼問題。」

「那你還記得發生過什麼事嗎？」

「我進來生BB的，然後呢，是的，就這樣，那祈一地戈巴的，才學木就這樣，嗯，就這樣。」（放心，大家看不明的兩句是亂打的，但現實中，小美也是用一堆沒有意思的字堆砌了對我的回答）

到這一刻，小美還是一點也不覺得自己說話出了問題。

「現在我想你告訴我這些物品的名稱」（隨手拿起一支筆讓小美看）「這是什麼？」

「這是……er……這是……呀，為什麼會說不出？為什麼會這樣的？這是……我記得的，就是說不出，這叫什麼？」

這一刻，小美好像才突然意識到自己說話出了些問題。

生BB失血過多腦缺氧中風

小美是在母親節的前一天當上了媽媽，可是不幸地出現了併發症，大量出血，然而等到血終於止住了，在深切治療部中醒來的時候，卻被護士發現言語不清、問非所答，原來是大出血時失血過多，讓腦部缺氧了，形成了中風，所以得了失語症，影響了說話的能力。題外話︰所以啊，生一次小孩走一趟鬼門關，各位要愛錫媽媽、丈夫要愛錫太太啊！

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失語症有不同種類，不是所有失語症的病人都是「不會說話」的。有些失語症的病人說話比較不流暢，斷斷續續的，還有找字困難，就像我們常說「講到口唇邊都講唔出」的情況。有些失語症的病人說話好像很流暢，但是卻是詞不達意、或者只會說一堆沒有意思的字詞。有些患者理解能力相對較好，有些患者則不能明白別人的說話。亦有些患者可是能理解、說話流暢、但就是不能重複對方的說話。

產後患失語症忘記大量詞彙

一般來說，失語症有八大類，是以病人的說話流暢度、理解能力、重複別人說話的能力來作區分。

說回小美，她對所有名詞的表達都比較差，在提示下也未能說出正確的物件名稱。於是我們決定以另一種方式先訓練，就是用一些「自動」的片語，例如「恭喜發_ 」、「生日快_ 」等，先讓小美說出最後一個字，再兩個、三個字、四個字的說。

希望藉此讓她能再打開腦中放着詞彙的抽屜，慢慢能有所改善。兩星期過去，小美能說出一些簡單的物件名稱，因病情穩定，轉到康復醫院療養去。願今天的她已經恢復，能抱着孩子談天說地，陪着孩子成長。

文章獲「言語治療小故事」授權。

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責任編輯︰顏紫燕