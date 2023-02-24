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【MIRROR成員】Anson Lo活動結束突然暈倒　教主網上報平安：別擔心我

娛樂 15:46 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

教主要保重身體。

人氣男團MIRROR今日（2月24日）現身尖沙咀海運大廈頂層出席活動，他們在台上化身「星級應援團」以飲食、音樂、運動三大生活日常分為三個小隊，應援大眾健康。

【MIRROR成員】Anson Lo罕有展露全額派驚喜　教主：金錢不是萬能【多圖】

教主報平安。

教主暈倒 網上報平安

可是在活動完結後，教主Anson Lo（盧瀚霆）卻突然頭暈，要由經理人花姐扶住離開，事件引起一眾神徒非常擔心。

事後，Anson Lo在網上報平安，叫大家不用擔心：「我沒事，只是暈了，未能完成訪問，現去醫院檢查，晚一點再和大家update，別擔心我。」

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工作忙碌

近年教主工作愈來愈忙，除了歌影視發展外，又要處理個人品牌事宜，難怪教主多次指自己通宵工作，早前他出席情人節出活動時，亦透露在出席活動前通宵拍MV，又指自言近日腰患嚴重：「呢個係由出道已係咁，要定期去睇物理治療，但醫師都話冇得急，唔係一兩次就好返。同埋最近天氣會風濕，加上又排舞，所以睡眠質素係差。」希望教主好好休息，身體要緊。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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