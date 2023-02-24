【中大醫院】財委會通過順延「2+3年」還款方案　逾11億利息須以提供公共醫療償還

▲ 財委會通過順延「2+3年」還款方案，逾11億利息須以提供公共醫療償還

自2015年起獲政府貸款40.33億元興建的中大醫院，原定今年3月19日起償還首期6.13億，但院方受疫情影響無力償還。港府今（24日）向立會財委會提交議案，建議先讓中大醫院順延2年還款，之後再尋求立會財委會批准順延還款3年；另中大醫院須提供公共醫療服務，以取代原定5年間需付11.2億元利息。議案獲大多數議員贊成通過。港府亦要求如中大醫院未能履行服務責任，中文大學需會為醫院賠償金額。

醫務衞生局局長盧寵茂於會上表示，中大醫院因疫情及天氣影響，延至2021年9月才開院，至今只有17個多月時間營運，不幸在於開院至今一直受疫情影響，及全港病人量均下跌，形容作為服務模式的中大醫院，既無法開拓客源，亦無法發揮套餐式收費的優勢，認為情況絕非醫院能控制，按原定還款時間表，該院現金結餘最差將會跌至負20億，極可能無法再營運；而在新安排下，會令中大醫院戶口結餘會自2023年起維持正值，因應院方2027年或以前全面啟用516張病床，亦預計當時可開始獲得營利。

盧寵茂又形容，「中大醫院初心是在公私營醫院間打出一條路」，所提供的套餐式收費及透明收費為中產階層提供多一個選擇，以解決到私家醫生求醫收費貴的問題，又讚揚中大醫院即使有財政困難，亦有肩負抗疫責任，形容「十分合作」，除接收公院非新冠病人外，亦是唯一一間私院有接收公院的新冠病人，及積極支持疫苗接種計劃。

盧寵茂又指，中大醫院將提供公共醫療服務，以取代原定需付的利息，5年間原定應付約11.2億利息，以公立醫院平均每日住院成本9,350元計算，大約會折合為12.7萬住院人次，另可按公院收費接收公院病人，或經醫管局及港府同意後自行接收原定屬公院的病人，毋需經公院轉介，或可以提供非住院服務，如輪候時間長的服務，如電腦掃描等。

為加強對中大醫院監管， 港府亦作出4大建議，包括委任董事加入中大醫院董事局，加強與港府溝通；要求中大醫院每年向港府匯報業務計劃及財務情況；要求中大作出履約保證，如中大醫院未能履行服務責任，校方會為醫院賠償金額；及要求中大醫學院給予中大醫院更多支持。

中大及中大醫院今派出多名代表於財委會會議回應議員提問，中大校董會主席查逸超表示，全力支持港府提出「2+3」方案，亦有信心中大醫院能提供足夠公共醫療服務以支付利息。

多名議員支持港府提出還款方案，有議員問及中大醫院可提供什麼公共醫療服務，及如何證實有提供相關服務，並計算當中成本。盧寵茂表示，會以中大醫院應付利息，換算公營服務內的成本，除住院服務亦可提供其他服務，認為是本港病人、中大醫院、公營體系的三贏局面，亦願意每年向財委會交代相關數字。

另有議員質疑為何院方近2至3個月才提出延期還款，提問中大醫院當年簽訂還款協議時有否參考財務顧問意見，而且現時社會已復常，為何要到2027年才可全面啟用516張病床。

盧寵茂回應指，醫院在2021年9月才開院，形容「一年數據是十分少」，而該院財務顧問是在2014年開始做估算，認為當年多外地來港病人，惟2019年開始受疫情影響，「外地來的病人沒預期咁多，與當年估算不同」。

在啟用病床方面，中大醫院執行董事及行政總裁馮康直言，現時財務預算及病床使用率是較保守，預期實際會做得更好；他又指隨疫情平復，中大醫院病床使用率已超過全港私家醫院平均病床使用率65%，認為日後鼓勵日間病床使用及透過自願醫保等計劃可提升整體私院病床使用率。

至於能否提早於5年內還清款項，馮康指，可視乎情況再與港府商討。

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記者：鄧凱文