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【一人傍晚藝術館】陳柏宇新歌MV展現率性　暫緩工作迎接BB出世

娛樂 15:56 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

過去陳柏宇（Jason）唱過如《無限大》、《最後一個收費亭》這類帶點Chill的作品，加上新年期間與九龍搖擺俱樂部大樂隊舉行一夜限定演唱會，讓大家發現Jason原來非常玩得。

為將Jason的隨性、率性在歌曲中呈現出來，最新派台歌《一人傍晚藝術館》就綜合了這些特點製作而成。

負責作詞的T-Rexx，今次交出一份對Jason觀察後的成品：在學唱歌或做喜歡的事情時那份投入、自在與自然，轉化成歌詞中一個人在某時段某地方的一種寫意狀態，Jason在演唱會前後試唱與錄唱愈見熟練，交出既隨心但同時充滿章法又揮灑自如的演繹。

遊走美麗都大廈

Jason將新歌形容為開心、活潑又Energetic（充滿活力）的一首作品，並說：「上年做咗啲黑暗啲又或者奮鬥啲歌，今年想輕鬆返啲，有返多啲變化。」
 
而今次《一人傍晚藝術館》的MV，就找來在香港土生土長的少數族裔Caro當主角，由於在香港身分特殊，Caro一直只在美麗都大廈成長，每天在舊式大廈悠然自在遊走的她，自少喜愛跳舞及表演，但她亦希望留在大廈承傳茶檔的手藝。

Caro就如茶檔的鴛鴦，與西方混合出屬於自己的一遍天空。

我們都是少數族裔

MV中Caro穿梭大廈樓層輕鬆自在地起舞，這氛圍正好與《一人傍晚藝術館》如出一轍， Jason也輕鬆地在鏡頭前嘆著他最愛的「茶走」，演繹著歌曲，一副悠然自得的模樣。

問到對少數族裔的看法，Jason表示：「少數族裔只係數字上嘅分別，我自己喺加拿大都係少數族裔。」

去年曾舉行不同形式的演唱會，新年期間舉行的演唱會更是叫好叫座，但Jason未打算乘勝追擊，他說：「唔可以做太多、太散，我鍾意物以罕為貴嘅感覺。」

今年集中歌曲製作

今年，Jason將會把集中力投放在歌曲製作上，他說：「未必會參與創作，但編曲選曲上會多啲參與，做出嚟有乜嘢感覺，會有自己睇法。」

另外，當然是陪伴太太Leanne迎接BB的出世，Jason說：「我未至於完全停工， 但至少頭一個月俾返少少時間我照顧BB同太太，因為頭一、兩個月要餵奶，精神上一定最攰，幾開心都係唔夠瞓！」Jason又透露Leanne會餵人奶，將會很辛苦，但Jason搞笑道道：「佢自己揀，冇得怨。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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