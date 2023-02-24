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【兩會2023】林建岳倡將香港發展成亞洲醫療健康產業平台　劉業強促研大灣區工作證

政治 17:29 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

經民聯介紹兩會建議及提案。（趙居逸攝）

全國兩會下月初在京召開，經民聯政協委員和人大代表分別提出多項提案及建議，包括將香港發展成亞洲醫療健康產業平台；支持和推動「北部都會區」，打造「香港矽谷」等。

身兼貿發局主席的全國政協常委林建岳建議，支持香港舉辦恆常性國際健康論壇，將香港發展成亞洲醫療健康產業平台。又認為可充分發揮香港所長，推動兩地共同舉辦大型論壇、展覽會、國際會議。

本身是鄉議局主席的政協委員劉業強，則建議中央支持和推動更多內地優質科創企業，進駐北部都會區，並為其產品進入內地市場，提供政策便利。他同時提議，可發放大灣區工作證，為北都創業和就業人士提供專屬通行證和便利通道等，以及協商完善兩地稅務安排，避免出現雙重徵稅的情況。另外又提議支持香港在北都成立「國家實驗室」等。

被問到深圳與北部都會區，都著重創科，會否導致競爭問題。劉業強認為，香港有自身優勢，好多企業在深港都有設點，認為是優勢互補，不相信會造成惡性競爭。

至於由港區人大代表轉任政協委員的陳亨利，則提倡設立大灣區紡織研究機構，激發大灣區科研創新潛能，連接「官產學研」要素，培育和發展可商品化的技術和產品。

此外經民聯又提到會積極宣傳香港，十四屆港區人大代表梁美芬表示，向內地講好香港故事是職責所在。內地不少企和團隊亦對香港有興趣，歡迎合作。

另外，被問到兩會期間會否就《法律執業者條例》修訂進行討論，梁美芬認為，本港已有能力處理相關事務，又稱人大釋法符合期望，未必有需要再就此作出討論，但不排除就處理情況再作探討。

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記者：趙居逸

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