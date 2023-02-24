【冧手術燈】醫管局：同一品牌共23支手術燈有潛在風險　要求承辦商全面更換螺絲

聯合醫院手術室上周六（18日）發生手術燈掉落事故，一名麻醉助理肩膊受傷。醫管局今日（24日）下午3時半會見傳媒，由醫管局質素及安全總監黃立己及專家顧問林超雄交代初步調查結果。黃立己在記者會一開始時表示，原本有邀請涉事保養承辦商到場，惟承辦商未能來到。

醫管局事後翻查公立醫院同一品牌Getinge共195支手術燈，發現23支有潛在風險，當中8支與聯合醫院掉落的是同一型號，其餘15支是其他型號。現時需停用的手術室。黃立己指，林超雄經調查後認為是承辦商保養維修出問題，醫管局對此非常不滿意，已要求善後防止同類事件，有需要會轉交執法部門調查。

醫管局又要求承辦商，更換所有同一品牌手術燈的懸掛螺絲，完成前要加密維修檢查至每1、2周檢查一次。現時有8間手術室需要暫停，141名病人的非緊急手術受影響，全部已重新安排手術日期。

醫管局早前指，聯合醫院掉落的手術燈，由生產商Getinge負責保養，自2015年起使用，對上一次保養日期為2022年12月，事後檢查手術室所有同一承辦商的不同型號手術燈，發現有16支的螺絲可能存在風險，已暫停使用。

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記者：蘇文軒