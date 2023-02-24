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熱門關鍵字 : 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【打擊私煙】加煙草稅後首宗海上走私香煙案　海關檢獲總值8900萬元懷疑私煙　

社會 15:54 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

海關昨日（23日）採取特別執法行動打擊私煙，在油麻地錨地一帶海面偵破一宗大型走私香煙案件。（曾秋文攝）

海關昨日（23日）採取特別執法行動打擊私煙，在油麻地錨地一帶海面偵破偵破提高煙草稅後的首宗走私香煙案，檢獲約2650萬支懷疑私煙，估計市值約8900萬元，應課稅值約6600萬元。

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海關港口及海域科海域調查小組高級督察鄧家駿表示，昨日(23日)人員根據風險管理和數據分析，懷疑一艘躉船涉嫌進行走私活動，海關區域巡邏船上午10時許，在油麻地卸貨區對開海面發見一艘拖船正拖行一隻目標躉船，報稱載有兩個貨櫃，而一般是可運載數十個貨櫃，認為不符合經濟效益，於是把它們截停檢查，躉船上共有4名香港船員，準備運到油麻地卸貨區。

海關人員上船調查後發現，船長並未能提供任何載貨倉單，以及與該兩個貨櫃相關的寄貨及收貨人資料、地址和貨櫃內的貨物資料等。人員同時發現其中一個貨櫃編號是無效，引起懷疑，當打開搜查後，更發現藏有大量不同牌子的未完稅香煙。

鄧家駿表示，行動中拘捕4名懷疑涉案男子，年齡介乎38歲至52歲。這是海關自今年以來，破獲第二宗利用躉船走私未完稅香煙案，亦是自增加煙草稅以來，首宗偵破的海上走私未完稅香煙案，但暫時未見海上走私香煙有上升趨勢。

鄧家駿表示，海關未來會從不同層面，全方位打擊海上走私活動，並密切監察情況，加強情報搜集，如發現違法行為會果斷執法。

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記者：曾秋文

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