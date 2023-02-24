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熱門關鍵字 : 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【起底】42歲男子涉與友人反目　網上公開對方資料被捕

社會 15:31 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

私隱專員公署拘捕一名男子，涉嫌在未經他人同意下披露了其個人資料。（資料圖片）

私隱專員公署今（24日）於新界區拘捕一名42歲男子，指他涉嫌在未經他人同意下披露了其個人資料，違反《私隱條例》。

公署調查顯示，事主與被捕者相識。在2022年2月，因著內地物業買賣事務，事主在男子要求下，把身份證明文件，及數份關於她購買物業的文件等交予對方，以便對方代為追討款項。後來事主懷疑自己受騙，故嘗試阻止對方處理自已物業。

3個月後，有人先後兩次在一個網上平台發布包含事主個人資料的訊息，並對事主作出負面的評論。當中包括事主中文姓名、身份證號碼、回鄉證號碼、性別、出生日期、住址、部份手提電話號碼，事主及其女兒照片，以及她持有的內地物業地址。

男子獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。《私隱條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前，都要三思。

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記者：李梓𨭎

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