【打擊黑工】入境處一連4日搜20地點　拘8名黑工2名僱主

▲ 懷疑非法勞工在行動中被捕。（入境處提供）

入境事務處自本周一（20日）起至昨日（23日），一連4日在全港各區展開「機靈行動」及「曙光行動」反非法勞工行動。行動中共拘捕10名懷疑非法勞工及涉嫌聘用非法勞工的僱主。懷疑非法勞工中的2男6女，年齡介乎27至54歲。其中1男1女持有不允許僱傭工作的擔保書（「行街紙」）。另有２名65歲男僱主涉嫌聘用非法勞工被捕。



反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了20個目標地點，包括護老院、垃圾站、裝修中單位、住宅大廈、餐廳及零售店鋪，並拘捕8名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。



入境處會根據現行機制的標準程序以審核及識別販運人口受害人，對所有行動中被捕的容易受剝削人士（包括非法勞工、非法入境者、性工作者及外籍家庭傭工）進行初步審核。如初步審核結果顯示有任何販運人口指標出現，入境處人員會依據一份標準核對清單再作全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口的元素，例如在招募階段是否涉及威脅及脅迫，以及是否存有剝削性質。被識別的販運人口受害人會獲提供各項支援和協助，包括緊急介入、診症和治療、輔導、收容或臨時住宿及其他支援服務。入境處呼籲販運人口受害人應立即向有關部門舉報有關罪行。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩