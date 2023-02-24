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【家居清潔】1種食材自製萬能清潔神器　去除咖啡茶漬水喉淤塞8大妙用

食用安全 17:18 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

要對付家居的陳年污垢，不少人都會使用清潔劑、梳打粉等等，但原來食鹽同樣是清潔神器，日本家務網站「ティップアンドトリック」列出了食鹽的8大神奇用途，除了有效清潔頑固的鏽漬、咖啡漬，更可幫助去除身體的舊角質。

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食鹽8大神奇妙用

1.去除生鏽污漬

將食鹽與檸檬汁或醋混合，可快速去除鏽漬。首先，將檸檬汁滴在鏽漬上，再撒適量鹽，等待30分鐘，再用布或海綿擦拭；或1湯匙醋和鹽混合，塗在鏽漬上，等待一段時間，再舊牙刷洗刷。

2.去除浴室、廚房水漬

浴室花灑頭和廚房水槽容易積聚水漬，用半個檸檬和鹽，在有水漬的地方上擦拭，可有效去除陳年水漬，亦可防止銅製產品變色。

3.衣物汗漬

將4湯匙鹽和1公升水混合，用來浸泡衣物，可有效去除汗漬。但此方法並非適用於所有衣物，尤其是絲綢質地的衣服。

4.木砧板

木製砧板較難清潔，在砧板上灑少許鹽，再用檸檬擦拭，可有效去除頑固污漬。

5.排水管淤塞

可往排水管倒入少許鹽，再用溫水徹底冲洗2分鐘，即可解決排水口淤塞問題。

6.咖啡漬、茶漬

用濕布沾上少許鹽，再擦拭杯子，可有效去除茶漬或咖啡漬。

7.地氈污垢

如果不小心弄髒地氈，立即在上面灑鹽，可更容易去除污漬。

8.身體角質

將100克海鹽與100毫升杏仁油、摩洛哥堅果油或椰子油混合，再加入幾滴精油，即可製成磨砂膏，有助去除身體的舊角質。

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責任編輯：羅嘉欣

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