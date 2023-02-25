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【皮膚癌】貪靚港男額頭起肉粒　多次激光仍重生求醫揭患皮膚癌【附症狀】

醫生診症室 11:37 2023/02/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

貪靚港男額頭起肉粒，多次激光仍重生求醫揭患皮膚癌。

臉上無故起肉粒勿忽視，隨時是皮膚癌找上門。一般人對皮膚癌的印象總停留於黑色的色素瘤，但原來微細肉粒亦可以是症狀之一，整形外科醫生劉肇基便分享一個案，指一名年約50歲的中年男子於1年前發現自己的額頭位置無端端起了一粒小肉粒，曾因此曾於坊間進行多次激光療程，惟未幾肉粒又再死灰復燃，令事主困擾不已，於是求醫，經切片檢查，竟揭發患上皮膚癌。

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【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起

劉肇基表示男子於1年前發現額頭頂起了一顆微細肉粒，不痛不癢，但卻有礙觀瞻，於是曾到坊間的美容院進行激光療程，惟假以時日，肉粒便會再於相同位置重生。男子深感奇怪，才專程求助於自己，經活組織化驗，證實患上基底細胞癌。

劉肇基指基底細胞癌是常見皮膚癌的一種，治療方法大多是開刀直接切除，病人亦無需服食其他藥物。而案例中的男子由於肉粒長於臉上，為避免切割縫針後，對臉上五官，眉頭有太大拉扯，於是便為病人施以局部皮瓣V-Y Advancement 重建術，大大減少對病人外表儀容上的影響。

至於如何預防皮膚癌? 劉肇基表示防曬是相當重要的，因為超過9成個案均是過份曝曬所導致，又提醒紫外線一旦累積過量，引發皮膚癌風險便會大增。他又提醒市民一旦發現皮膚上有無故的突起、潰瘍、破損及異常生長，便要小心，因為有機會是基底細胞癌的先兆，最好找專科醫生進行活組織檢查。

整形外科醫生劉肇基

3種皮膚癌發病率、症狀及嚴重性：

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點擊睇皮膚斑點5項特徵：

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記者：容惠玲

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