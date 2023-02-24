【新興趣班】蟒蛇纏頸蜥蜴放頭頂　親子接觸另類動物學尊重生命

▲ 親子可以透過接觸另類動物，學習尊重生命。

蟒蛇纏頸、蜥蜴放頭頂、蜘蛛放掌心……親親動物不應局限於貓狗，有機構受邀到學校舉辦活動，當大人小朋友零距離接觸各種冷門的爬蟲、兩棲類動物，會發現牠們其實都很可愛。

「Ivan哥哥自然會客室」創辦人Ivan，自幼就很喜歡動物，小時候當同學們在打機時，他就趁落雨鑽進車底、草叢尋找蝸牛、鼻涕蟲。他中二開始養龜，其後陸續養蛇、青蛙、刺蝟等不同種類的動物，愈養愈多，如今Ivan已飼養逾100隻動物，大多數都是領養回來，有些估計是走失被他執到，有些則是被人遺棄。

中學畢業後，他在「香港生態旅遊專業培訓中心」讀生態旅遊課程，之後有帶親子家庭上山看夜行動物，例如螢火蟲、兩棲類、爬行動物等。其後，Ivan曾於非牟利機構工作，當時的上司知道他有飼養這些另類動物，就叫他帶去學校，舉辦仿生學及STEM相關課程。

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爬蟲動物外貌不及貓狗、兔仔等主流寵物可愛討喜，因此有不少義工救助流浪貓狗，然而曱甴、蜘蛛、老鼠等被視為骯髒代表的動物，幾乎人人得而誅之。

我推廣另類動物，都希望有眾生平等的理念。

他發現透過親身接觸，可以消除大眾對這些冷門動物的偏見，分享冷門知識，教育他們學習尊重不同生命。有見及此，Ivan自4年前開始舉辦另類動物體驗活動，帶著不同動物到訪學校、農場或私人派對，讓師生及親子可以認識和關注另類動物，主要是爬行類比較多。

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孩子比大人更勇敢

這天在Dibber國際幼稚園（黃埔），有30多組親子就來了一場另類的「親親動物之旅」。Ivan帶了10多隻動物到訪，當他拿出一條黃色的大蟒蛇，小朋友不但不害怕，反而大多都很勇敢地觸摸，甚至掛在自己的頸上。

媽媽Eva與丈夫帶了分別3歲和20個月大的兒子參加活動，Eva表示，孩子們都認識到不同動物的習性，他們亦看到很喜歡的刺蝟和蜥蜴；另一位媽媽Emily亦帶了2歲半的兒子Nathan參加活動，她表示，見到兒子最初比較緊張，但後來見到新的動物都準備好去觀察和觸摸。

幼稚園校長張蔚媛（Vivian）表示，香港的小朋友較少機會接觸大自然的動物，她過往曾與兩名分別6歲和3歲的女兒參加過Ivan的活動，覺得很有意義，決定把這項體驗帶回學校。她笑言，自己本身都害怕爬蟲動物，但她知道若表現驚慌會感染孩子，而家長的角色就是要協助孩子勇敢嘗試和探索，因此身教十分重要，

我當時把青蛙放在自己頭上，讓孩子們知道媽媽都勇敢克服，她們接觸動物更不用害怕。

▲ Ivan希望未來可以找到地方，定期舉辦活動。（林綺虹攝）

Ivan表示，他至今已去過近70間中小學，接觸超過1萬名學生，除此以外，他亦有在農場、playgroup舉辦活動，還帶動物參加小朋友的生日會等等。未來他希望可以再做更多元化的活動，並找場地自己集中開活動，但都會繼續做流動式教育。

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記者︰林愛娜