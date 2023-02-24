【夫妻關係】老公結婚7年失性趣變草食男　兩孩媽媽寂寞難耐︰每天自己來

▲ 一名兩孩媽媽抱怨老公結婚7年漸漸失性趣變成草食男，令她寂寞難耐，要每天自行解決。

性生活協調是婚姻的必修課，但不少夫妻育有小孩後感情變淡，性愛次數大減。台灣一名35歲人妻日前發文向網民求助，稱自己與現年40歲的老公結婚7年，自從生B後，老公開始失去性趣變成「草食男」，可是她性慾很強，惟有每天靠自己。她不知道還能撐多久，故請教網民有何改善方法。

該名人妻在facebook群組「靠北婚姻」發帖文表示，與的老公拍拖5年，結婚7年育有2名孩子，原本性生活還正常，但日子久了，老公對性慾漸漸失去熱情，幾個月才進行一次性行為，令性慾強的她感到很難受。

現在幾乎每天都自己來，跟老公都好幾個月才有一次，覺得自己好像吃素一樣，不知道能撐多久……

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不過，人妻表示雖然自己性慾強，但一定要有愛才有性，不能隨便找個人發洩。她憶述自己一次經歷，差一點做錯事。

未結婚前，曾經以為自己可以為了做愛隨便找個人，後來發現根本不行跟沒感情的人這樣，好在那個人說……如果你不想，你現在就馬上走……然後我頭也不回的走了……到現在還覺得很謝謝那個人……

對於網民留言質疑老公會否有第三者，人妻堅定表示沒有，她亦不會離婚再選另一個男人，只希望兩夫妻能好好解決性愛問題，「至少一個禮拜一次啊」。點擊圖片即睇網民意見︰

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後來人妻更新帖文，稱自己已跟老公好好溝通，享受了翻天覆地的魚水之歡，雖然她仍感到不足，但情況已大為改善，有被需要的感覺很好，「接下來只希望頻繁一點，因為我很享受跟我老公的餘歡，還有我很久沒抱他了……覺得很幸福，尤其抱著他的安全感」。她感謝大家的意見，並祝願大家都有性福。

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責任編輯︰王明芳