【戀講嘢】郭奕芯揭初夜經歷　為「第一次」特意選靚仔：諗番都唔會後悔【多圖】

▲ 郭奕芯分享「第一次」經歷。

「宅男女神」郭奕芯（Ashina）憑着甜美的樣子加豐滿身材，成功俘虜不少男士的心。即使她已經「封盤」，與富二代男友Brian Law愛得甜蜜，仍吸引不少男粉絲支持。

近日在她在ViuTV節目《戀講嘢》中，因節目的主題為「失豬後遺症」，Ashina自揭「第一次」的經歷，更指感到很失望，至今仍歷歷在目。

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為「第一次」 精挑細選男友 結果感失望

雖然Ashina沒有提及「失豬」年齡，但在Helen分享時，她已不斷數手指，被製作組用字幕取笑「十隻手指都數唔晒」，似乎已是很多年前的事。

她憶述：「我都唔知道算唔算畀咗，因為件事係唔成功嘅。」又直言為了自己的「第一次」必定要選靚仔，不想讓自己後悔：「我哋係拍拖嘅，但係我唔係話關係好穩定而畀佢，係因為我哋啱啱一起冇耐，對方係非常之靚仔，我就覺得第一次一定要畀個靚仔，起碼以後諗返都唔會後悔。」

不過最終個結果令Ashina不太滿意，她說：「因為我冇Feel到，所以唔係太開心！」令全場笑爆嘴！

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Ashina爆前度特殊癖好

其實Ashina經常語出驚人，她曾節目中分享與男友進行性行為時，對方竟突然摑她一巴：「跟住嗰下我覺得有少少唔尊重，但係大家進行緊嗰件事，好難突然之間呆咗，停止成件事。佢見我沒反應，跟住問我正唔正，我真係呆咗，後來同自己講既然都發生緊，咁不如嘗試去enjoy呢件事。」

她後來有另一領悟：「以前無論邊個打我都好，第一個反應都係唔鍾意㗎啦，但當時因為佢係我男朋友，我嘗試接受呢樣嘢，我發現原來係好痛嘅過程裏邊，係會有少少爽。」

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