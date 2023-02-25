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【最後的擁抱】絕症男童自知時日無多回家休養　與醫護擁抱道別答謝照顧

兒童健康 15:20 2023/02/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

男童與醫護逐一擁抱。

生離死別是人生必經的重要課題，要學懂放下，但總是很難。馬來西亞一名男童身患重病而住院多天，但始終藥石無靈。離開醫院前，他知道自己時日無多，和醫生、護士們一一擁抱道別，每一個擁抱也感到男孩對他們的感謝，但每一個擁抱也感受到醫護的不捨，令人心酸，也令人無奈。

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綜合馬來西亞傳媒報道，該名男童名扎里夫，是一名巫裔孩子。其實扎里夫於2020年5月時已經過身，他的媽媽馬希扎卡欣（Mahiza Kassim）最近把兒子與醫護道別的影片上載到網上悼念，才曝光當時令人心痛的一刻。

馬希扎卡欣說，兒子當時患有腎病住院，但久經治療仍告無效，並被交代要為他準備身後事。離開醫院當日，從影片中可見，扎里夫用額頭觸碰每位醫護的手背以示答謝之意，醫護們都在他的耳邊輕輕囑咐，有護士慢慢地撫掃扎里夫的背脊以作鼓勵，也有醫護在旁忍不住偷偷拭淚，整個畫面令人十分不忍。

不幸的是，扎里夫出院後第9天，已經回到天上成為了小天使。3年時間差不多過去了，馬希扎卡欣感慨道，

不知不覺，時間過得真快......今天剛好是你離開我們的第1000天......雖然一切都還那麼清晰在我們的腦海裡，但也會成為回憶永遠陪伴在我們。

除了想懷緬兒子最後的時光，馬希扎卡欣也在影片中再次感謝醫護們當時對兒子盡心盡力的照顧，

在此獻給所有護士護士...感謝你們在我兒子的整個旅程中，對他的關心和愛......你們真的是我們的無名英雄。

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責任編輯︰王明芳

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