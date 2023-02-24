【東張西望】港男親述被擄KK園半年慘況　被毆打昏迷幾乎被販賣器官

▲ 港男親述被擄KK園半年慘況，被毆打昏迷幾乎被販賣器官。

著名的KK園區販賣人口事件備受關注。《東張西望》最新一集，報道港男陳先生被賣到KK園區半年來的經歷，憶述被毆打昏迷幾乎被販賣器官。

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事主陳先生已安全回港，他接受TVB節目《東張西望》訪問 時描述自己被擄過程，及爆料集團運作模式。他憶述，自己在去年6月4日從香港飛往泰國，打算旅行2星期，期間會去曼谷和清邁，更已預訂好6月18日的機票回港。陳先生在由曼谷去清邁途中，經湄索留宿一晚。當日晚上7點，陳先生打算和2名台灣人、1名中國人及1名當地朋友到附近商場吃飯，於是叫酒店前台為其準備一架7人車。然而，這輛車將他們載到河邊時，突然遭3名持槍軍人截停。陳先生的當地朋友下車與軍人交談，結果聽到3聲槍響後，該名朋友便再無出現。

被擄到緬北再遭人口販賣

陳先生憶述，自己被挾持上船，離開了泰國到達緬甸邊境，隨後再抵達KK園區。過程中，他也想不清楚到底是遭酒店職員抑或當地朋友出賣。陳先生觀察過園區環境，憶述園區老闆是一名操普通話的中國人，指陳先生「走錯路」，若要返回泰國需要軍隊護送，費用每人一萬美元。陳先生立即聯絡家人及朋友幫忙找入境處幫忙，但園區因一直未收到錢，又發現陳先生聯絡入境處，於是立即將他送走，即賣往另一個園區：

去到另一個園區，佢哋話由於俾咗三萬美金俾KK園區，如果我要離開，就要俾三萬蚊美金俾園區……有遇到一個講廣東話嘅香港人，佢雖然被賣但做到業績賺到錢……所以佢叫我一係留低搵錢，唔係就搵三萬蚊俾佢先可以離開。

爆料園區内部操作

陳先生又透露，園區操作主要透過社交平台尋找目標，再用對談方式建立關係，騙取對方金錢。他展示多段影片，顯示了園區内環境，例如園區門口貼著中文字對聯，疑似由中國人管理；還有一眾員工、工作用電腦的照片。這些片段都是首次被公開。

陳先生起初不願參與詐騙，於是找家人籌贖金。但過程中被轉移3個不同園區，包括UK園區、金鑫園區，門口都有持槍軍人把守。他又透露自己曾遭毆打2至3小時，昏迷3日，更入住加護病房近一個月。被困期間，香港警方雖有找他，但在當地軍方干涉下，亦令陳先生插翅難逃：

6月被綁架，途中經歷人口販賣，至12月中返到香港，我形容呢半年時間係生無可戀，連想死的資格都冇……以為可以走，點知佢哋有枱底交易。真係好無奈，就算循正常途徑（求救）都係做唔到嘢！

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險被販賣器官

除了被毆打，陳先生還險遭販賣器官，甚至已交贖金仍不獲批准離開。究竟他是如何逃出生天，《東張西望》將在下一集繼續報道。

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責任編輯：羅嘉欣