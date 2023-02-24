【新四十二章】戴耀明50歲學功夫拍打戲　龔嘉欣壓抑式喊戲獲讚

TVB劇《新四十二章》在昨晚（2月23日）劇情講述Nasa（糖妹飾）為奪得大寶丹，不但派手下施朗（戴耀明飾）前往柯太（馬海倫飾）家中偷古琴，又找來螢嬌（龔嘉欣飾）告知Edith （李君妍飾）死訊，並說服阿嬌協助尋找大寶丹令Edith起死回生。

昨晚施朗潛行柯太家時，遇上長期守護柯太身邊的都叔（鄭家生飾）出手阻撓，最終都叔請施丹食盡「無情掌」後將其送出家門，並施展招牌「飛天絕技」，由於彈得又高又遠，再度折服網民：「真係好勁」，「冇揸流攤」。

更有心水清網民指，都叔另一維度身份是默默守護在陳圓圓身邊數十年的刀王，武功與總舵主不相伯仲。問到家生如何練得「飛天」神功，13、4歲已在戲班練功的他謙稱謂：「其實想彈跳力強，最緊要要強壯，拉多啲筋，做多啲運動，自自然然好啲架喇。」

▲ 鄭家生

今次打得最甘

與家生對打的明仔，受訪時透露該場僅一分鐘的對打戲，由晚上8時拍至凌晨5、6時，難度在於因要符合劇情免吵醒熟睡的柯太，故二人要全程靜雞雞武鬥，相當搞笑：「主要時間都花喺夾Timing度，例如花樽跌落地係快係慢其實控制唔到，攝影師都辛苦咗成晚。」

他搞笑指，打戲幾乎全親身上陣是為贏得更多大頭鏡頭，之後再正色補充謂：「入行30年打得最甘今次，因為要話畀人知電視演員唔係吓吓用替身。」

▲ 戴耀明騷身手。

明仔續指：「我都50歲，一係唔好打，一打就盡力而為，所以盡量親身上陣。同埋好多人覺得電影打得勁過電視，我係有少少唔憤氣，都希望大家覺得我哋電視藝人係似樣嘅。」

他又謂由於拍攝時受傷不計其數，日積月累下令自己驚現「骨癌」疑雲，自己嚇自己：「其實就係呢套嘢打吓撞吓搞到啲骨突咗出嚟，當時嚇到鼻哥窿都冇肉，後尾知道係骨膜受傷發炎。」

▲ 龔嘉欣展喊功。

龔嘉欣騷內心戲

而阿嬌得悉好友Edith死訊後，哭得像個孩子之餘，又因不能被其他人看到哭得更為淒涼；對於嘉欣壓抑式喊功，網民都均為受落，大讚她演技到位：「感受到龔嘉欣係好畀心機做每一場戲，除咗喺房喊嗰段，佢見到Edith喺雪櫃裡面嗰場都係做得好有感染力」、「嘉欣呢場喊戲做得好好」。

昨晚另一亮點，是柯仔（周嘉洛飾）意外發現的一張照片，照片中的清朝女子更引發網民無限想像，紛紛揣測該名女子真實身份，有網民競猜是糖妹之餘，還大嘆分不清Nasa到底是忠是奸，令糖妹角色更添神秘感。

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