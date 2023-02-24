【MIRROR】姜濤戒玩手機少睇社交媒體　教主AK回應梁文禮批評【有片】

男團MIRROR今日（2月24日）在尖沙咀出席活動，當中「人氣王」姜濤自年初舉辦的《叱咤頒獎禮》後，因身體不適缺席演出及活動。加上去年11月在《903 AllStar 籃球賽》比賽時受傷後，因要做手術並接受復康治療而暫時停工，身形一度暴脹，同時演唱失準遭受網民批評。

久未露面的他今天終於歸隊，狀態大勇現身，精神甚佳，期間與隊友Jer（柳應廷）及Ian（陳卓賢）不時互動有講有笑。

【MIRROR成員】Anson Lo活動結束突然暈倒 教主網上報平安：別擔心我

▲ 活動期間與Jer（中）及Ian（右）互動多多。（文子健 攝）

活動過後12子一同接受訪問，姜濤透露腳傷狀況逐漸康復，著大家不用擔心，目前正接受物理治療，預計尚要治療多數個月。昨日（2月23日）有網友直擊他重返球場打籃球，問到醫生可批准他打球？他表現略顯猶豫說：「冇聽過佢講，但佢話可以做運動嘅。」

隊友們即異口同聲提點他「輕微啦」，姜濤稱本身不覺得自己打得落力：「本身以為自己就住就住打，點知睇段片原來都唔係好就住，下次都係唔好再打。」久未現身公開活動，他直言感到有點兒緊張，不過可以全員齊人出席感到很高興。

玩社交媒體

對於網上種種批評，姜濤不認為是惡意批評，並坦言：「對我嚟講全部係好好嘅批評。冇玩社交媒體，好少玩手機，大家訊息都好少睇到，想令自己專心少少做自己嘅嘢。」他認為遠離電子產品能夠放鬆心情，幾乎戒掉玩手機的習慣：「原來生活好唔同，以前嘥咗好多時間睇手機。」他指除了物理治療，還到「大表哥」Stanley的健身中心做運動，努力操練身形，雖然沒有監控著體重數字，但坦承有畀壓力自己。

談及早前成功上車置業當業主，姜濤笑言買樓是最佳的抒壓方法，希望更多廣告商找他。他表示仍考慮自住還是放租，但報道爆出後可能給家人住，更笑指因而樓價急升，立即賣出再賺大錢。

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回應梁文禮批評

提到DJ梁文禮狠批姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）翻唱張國榮歌曲是「集體強姦張國榮作品」，又踩周邊商品公仔醜。Anson Lo表示沒有對方私人帳號，不知用字如何，續說：「就算批評即使真係harsh，harsh的話都係make sense，因為每位聽眾都有taste and preferences，所以覺得好聽或難聽冇對與錯。我諗大家著重於唱功或音色方面，呢樣係我哋每出一首歌想去進步嘅嘢。」

而姜濤則表示因沒有用手機故不太清楚事件：「呢排好多批評，所以我心態就係，任何批評對自己係好珍貴嘅批評。至於AK認為大家因愛錫MIRROR、希望促使進步，續稱與對方認識4年之久，一直給予不少好壞意見：「大家唔好將呢件事放太大，嗰個係private account，香港有言論自由，每人可講自己意見、發表想講嘅嘢，唔會問（對方）咁多。」

記者：馮雪怡

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