【末期癌症】小六起持續出疹甩皮似濕疹　男大生求醫6年始揭患罕見皮膚癌

▲ 內地一名23歲男生小學時出紅疹甩皮，求醫多年證實患皮膚T細胞淋巴癌。

很多人受皮膚問題困擾，出紅症甩皮可能以為是濕疹，不過，這些皮膚異樣有可能是癌症的徵兆，不可忽視。內地有位23歲的大學生，在小六時的皮膚出有問題，求醫多次都未找到問題根源，6年後才確診患上癌症，其後花4年治療仍未獲改善，近期才出現曙光，病情有好轉。

小學時皮膚出疹甩皮

綜合內地傳媒報道，廣東深圳23歲名為小關的男生患有「皮膚T細胞淋巴癌」，他在小六時皮膚已經出狀況，初時發現有白色皮屑甩皮，之後變成紅疹，狀況似濕疹等皮膚問題，6年來輾轉到處求醫都沒有起色。

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在大學一年級時，小關才被確診患有「皮膚T細胞淋巴癌」，不過4年來求醫也未好轉，直至他到中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院接受治療，病況才有改善，而小關當時癌症已屬晚期。

皮膚T細胞淋巴癌

「皮膚T細胞淋巴癌」屬較難診斷、發展較緩慢的癌症，特徵是先入侵皮膚，再擴散到淋巴系統，症狀與濕疹相似，易令人混淆難察覺。有關症狀包括︰出紅疹、斑塊，可以是凸起或呈鱗片狀、感痕癢，患處脫皮出現皮屑、皮膚增厚甚至形成腫塊等。

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醫院放療科主任金晶醫生表示小關已是腫瘤T4期，即最嚴重的末期，他全身皮膚幾乎90%布滿了紅斑，急需接受放療。醫生認為電療有局限性，決定用另一種治療機，可以使小關全身皮膚得到較均勻治療。

醫生跟小關父母商討後，購了潛水服用作遮擋小關全身進行放射治療，以提高皮膚表面劑量，同時又能保護身體器官。目前，小關已經接受了15次治療，病情明顯好轉，身上的紅斑消退了很多，脫屑狀況亦減少了，希望接受多一段長時間治療，皮膚可以變回正常狀態。

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責任編輯︰王明芳