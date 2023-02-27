【潮流新品】Onitsuka Tiger再登米蘭時裝週　2023秋冬系列融入日本服飾精華「都市層次」

▲ Onitsuka Tiger再登米蘭時裝週。

近日，Onitsuka Tiger鬼塚虎2023秋冬系列正式亮相米蘭時裝週。在品牌創意總監Andrea Pompilio的執掌設計下，自2021年秋冬系列首發之後，Onitsuka Tiger鬼塚虎已多次登陸米蘭時裝週。

Onitsuka Tiger鬼塚虎2023秋冬系列的主題為「都市層次」。服裝疊搭是日式文化的核心之一，和服的穿搭為日式習俗的一環。在 2023 年秋冬系列，此傳統與另一日本服飾精華——寬鬆廓形與流動式剪裁相得益彰。

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品牌創意總監 Andrea Pompilio 取此日本服飾傳統的精髓，融入 Onitsuka Tiger 鬼塚虎的潮流基因，邁出革新步伐，推出新系列，在保留動感活力氣息的同時，更專注於都市美學。

Onitsuka Tiger鬼塚虎2023秋冬系列還特別發布了一款短風衣，其超大體量的設計非常引人注目。Onitsuka Tiger鬼塚虎本季與 Zanter 的合作得以實現。本季單品適合相互疊搭，營造豐富多彩的廓形效果，但不會令人顯得臃腫。下裝的多層次疊搭，也讓整體造型更為統一完整。採用尼龍和麥爾登（melton）面料的寬鬆長褲、含透視襯料的絎縫雪紡短褲，都可內搭造型考究的男士平角褲。

本季還推出了類似滑雪服的緊身服飾，與寬鬆風格形成鮮明對比。很多單品都可與之隨心混搭。為突顯女性的曼妙身姿，設計師為喬其紗（georgette）和雪紡連衣裙的腰間設計了裝飾腰帶和束繩，長短層次不一的裙擺更增添了一絲飄逸流動之美。

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責任編輯︰陳珈希