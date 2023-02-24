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【日本旅遊】大阪環球影城全新主題設施登場！　哆啦A夢XR過山車+柯南推理劇本殺

休閒消費 16:48 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

日本環球影城推出「電影多啦 A 夢：大雄與天空之理想鄉」主題期間限定設施。（ 🄫Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei,and ADK 2023）

位於大阪的日本環球影城，在2020年舉辦特別活動「STAND BY ME 多啦A夢2」XR Ride，遊客可以進入電影多啦A夢的世界、有如和多啦A夢一起進行大冒險的感覺，大獲好評。而當地3月3日會上映新作「電影多啦A夢：大雄與天空之理想鄉」，日本環球影城亦會同步推出以本電影為主題的期間限定遊樂設施。

多啦A夢是全球不少人的童年回憶，系列電影始由1980年首播，不斷為多代人帶來深刻印象。系列第四十二部電影「電影多啦A夢：大雄與天空之理想鄉」即將於3月3日上映，是講述大雄在天空中發現了一個神秘的新月形島嶼，他決定與多啦A夢等人一起乘神秘道具飛艇「時光齊柏林飛船」出發去那島嶼，在空中的烏托邦展開大冒險。

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這次於大阪環球影城登場的遊樂設施「哆啦A夢XR乘車遊～大雄與天空之理想鄉～」，會沿用樂園特有的規模及品質，重現電影中可以將任何人都變得完美的烏托邦Paradapia的美麗世界。遊客可能跳入一望無際的天空，與大家嚮往的多啦A夢一起大冒險，體驗刺激的冒險。XR乘車遊是一種高速行駛的雲霄飛車設施，需配戴特殊的立體眼鏡，行駛間會出現急劇加速、攀升、下降、迴旋等情況，非常刺激。

而另一動畫《名偵探柯南》的主題設施及遊戲亦同步推出，由即日起至7月2日會有真實逃脫遊戲「名偵探柯南 The Escape」，玩家要與柯南及灰原一起解開充斥在設施內部的祕密。玩完機動遊戲更可到名偵探柯南神秘餐廳與平次及和葉一起解謎，在推理真人Show餐廳裡近距離享受「美食X推理」體驗。

記者︰黃依情

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