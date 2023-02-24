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【47人初選案】區諾軒供稱鄒家成余慧明屬抗爭派　何桂藍則較具左翼思想

社會 16:56 2023/02/24

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區諾軒作供指何桂藍較具左翼思想。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，今（24日）踏入第15天審訊。區諾軒供稱，抗爭派當時是在民主派派系中，站在進步的位置，再指出庭上的鄒家成、何桂藍、余慧明均屬抗爭派，又指鄒屬本土派、何則是較為有左翼思想、在經濟上追求社會公平的人，眾被告隨後於庭上大笑。

控方證人區諾軒第10日作供，區供稱民主派初選於2020年7月11日至12日舉行，共有逾200個票站，每區約50至60個票站。初選除了有5個地方選區參與外，功能組別僅有區議會（第二）功能界別（下稱超區）及衞生服務界。

區指，初選主辦單位將超區與其他地方選區一併考慮，他、戴耀庭和趙家賢則負責協調超區，戴亦出席其他地區的協調會議，至於衞生服務界亦一直與戴進行聯絡。

法官問及區何謂抗爭派，當中與傳統民主派有何分別。區供稱，抗爭派在初選投票時曾舉辦記者招待會，當中的參加者均標籤自己屬抗爭派，又指按照自身的理解，抗爭派當時是在民主派派系中，站在進步的位置。

法官續問及誰屬抗爭派，區供稱於不認罪的被告中，鄒家成和何桂藍均屬抗爭派，又指鄒屬本土派，這是抗爭派的其中1種想法，何則是較為有左翼思想，在經濟上追求社會公平的人，眾被告隨後於庭上大笑。區續指「準唔準確？我好驚標籤錯人」。

法官逐一讀出各被告名字，詢問誰是抗爭派，區指余慧明亦屬抗爭派。法官又問為何區認為抗爭派較進步。區指，主要印象是他們在初選後於記者會發表的言論，惟區及後表示未有出席該記者會及翻閱該記者會的謄本。

審訊下周一（27日）續。

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記者：梁錦麟

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